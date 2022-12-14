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В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по собакам

В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по собакам
Общество,  Фото:pixabay.com
В Железнодорожном районе отловят безнадзорных животных

15 декабря в Железнодорожном районе Улан-Удэ, в микрорайоне Восточный пройдёт большой рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.

Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности, администрации Железнодорожного района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, а также проверят как собственники участков содержат свои прилегающие территории.

- По номеру телефона оперштаба 46-09-29 можно будет подать заявку на вакцинацию, регистрацию и уточнить интересующую информацию. Заявки по отлову безнадзорных собак принимаются по тел.: 8-902-167-92-92, - сообщает администрация Железнодорожного района.

По адресу: ул. Магистральная, 25/1, на парковке вблизи продуктового магазина «Мир» с 10:00 до 15:30 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства. Также здесь можно зарегистрировать своих питомцев. Отметим, что при регистрации необходимо поставить микрочип животному. 
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