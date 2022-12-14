14 декабря

13 декабря

Популярное

В Иркутске пройдёт новогодний турнир по ММА

В Иркутске пройдёт новогодний турнир по ММА
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Будут разыграны пять чемпионских поясов

18 декабря в Иркутске пройдёт открытый новогодний областной турнир по ММА на призы команды «Боевая Сибирь». Закрывающие соревнования по смешанным единоборствам в этом году проведут в спорткомплексе «Байкал Арена».

Как сообщает федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской области, на турнире будут 4 ковра для поединков, а также арена для полуфинальных и финальных боев. Состоятся учебно-тренировочные поединки по правилам смешанного боевого единоборства с ограничениями (без ударной техники) среди мальчиков и девочек 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет. Также пройдут соревнования среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет, мужчин и женщин старше 20 лет.

Для спортсменов от 12 лет и старше приготовлены 5 чемпионских поясов, медали, выполненные «на заказ». Кроме этого, будет командный зачёт с командными призами.

Возрастное ограничение 12+
спорт ММА смешанные единоборства Иркутск Иркутская область турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия получит ещё 52 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Бурятия получит ещё 52 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, 14.12.2022
Дополнительное финансирование связано с уточнением числа получателей выплат
На озере Бурятии провели турнир по ловле рыбы
На озере Бурятии провели турнир по ловле рыбы
Общество, 14.12.2022
В нём приняли участие участники боевых действий и ветераны МВД
В Иркутск приедет сборная России по хоккею с мячом
В Иркутск приедет сборная России по хоккею с мячом
Общество, 14.12.2022
Она проведёт матчи против местной команды
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
Общество, 14.12.2022
Победу одержали команды хозяев соревнований
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
Общество, 14.12.2022
Документальный проект посвящён 85-летию драматурга
Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Общество, 14.12.2022
Также музею истории республики передали другие предметы старины
В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов
В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов
Общество, 14.12.2022
Власти республики ответили на вопросы об образовании в регионе
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 14.12.2022
Школьники из Гусинооозёрска заняли второе место в командном зачёте
В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
Общество, 14.12.2022
Студенты соревнуются в шахматах, волейболе и настольном теннисе
В Улан-Удэ стараниями рабочих, ремонтирующих «Ульгэр», ширится свалка
В Улан-Удэ стараниями рабочих, ремонтирующих «Ульгэр», ширится свалка
Общество, 14.12.2022
Подбрасывать туда мусор начали местные жители
В Бурятии собирают сосновые шишки на семена
В Бурятии собирают сосновые шишки на семена
Общество, 14.12.2022
Их будут использовать в восстановлении лесов
В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
Общество, 14.12.2022
Идет набор на смену со 2 по 22 февраля 2023 года
Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Общество, 14.12.2022
Для этого в пригороде высадили четыре тысячи сосен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^