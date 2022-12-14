В Иркутске пройдёт новогодний турнир по ММА

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Будут разыграны пять чемпионских поясов



18 декабря в Иркутске пройдёт открытый новогодний областной турнир по ММА на призы команды «Боевая Сибирь». Закрывающие соревнования по смешанным единоборствам в этом году проведут в спорткомплексе «Байкал Арена».



Как сообщает федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской области, на турнире будут 4 ковра для поединков, а также арена для полуфинальных и финальных боев. Состоятся учебно-тренировочные поединки по правилам смешанного боевого единоборства с ограничениями (без ударной техники) среди мальчиков и девочек 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет. Также пройдут соревнования среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет, мужчин и женщин старше 20 лет.



Для спортсменов от 12 лет и старше приготовлены 5 чемпионских поясов, медали, выполненные «на заказ». Кроме этого, будет командный зачёт с командными призами.



Возрастное ограничение 12+

