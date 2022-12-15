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В Иркутской области отметят бурятский праздник

В Иркутской области отметят бурятский праздник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздник «Заншал» состоится в Усть-Удинском районе

16 декабря в селе Молька Усть-Удинского района Иркутской области пройдёт праздник «Заншал». Это четвёртое мероприятие в рамках проекта по популяризации бурятского языка, сохранению и поддержке национальной культурно-языковой среды в местах компактного проживания бурят в Иркутской области.

Как рассказали в пресс-службе центра культуры коренных народов Прибайкалья, в этом году подобные праздники были проведены в трёх населённых пунктах: посёлке Бугульдейка Ольхонского района, селе Новониколаевск Эхирит-Булагатского района и селе Новоленино Нукутского района. Мероприятие в селе Молька пройдёт в игровом формате, принять участие в нем смогут как дети, так и взрослые.

Программа мероприятия «Заншал»

11:30 - Начало. Приветственные слова.
12:00-13:00 - Образовательная программа: мастер-классы и уроки. 1-5 классы – бурятская народная игра «Шагай наадан». 6-8 классы – мастер-класс «Актёрское мастерство», мастер-класс «Бурятский узел «Тоонто». 9-11 классы – занятие «Буряад арадай соёл». Взрослые – тренинг «Слепое пятно».
13:20-14:20 - Развлекательная программа: игры, викторины. 1-5 классы – квест-игра по станциям «Заншал». 6-8 классы – квиз-игра «Таабари». 9-11 классы и взрослые – интерактивная игра «Таагты».
14:20-14:30 - Собрание по вопросам организации деятельности кружка (секции/клуба) с изучением бурятского языка и культуры.
15:30 - Завершение мероприятий.

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область Праздники бурятский язык мастер-класс игра викторина

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