В Улан-Удэ студенты института культуры приготовили спектакль-сказку





Возрастное ограничение 6+



Студенты кафедры театрального искусства и сценической речи ВСГИК в преддверии Нового года подготовили спектакль-сказку по мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Калиф-аист».Сказку можно будет посмотреть с 23 по 30 декабря 2022 года в КДЦ «Феникс».Сказка рассказывает о приключениях незадачливого калифа и его верного визиря, которые противостоят коварным козням злого колдуна. После спектакля зрителей ждет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней ёлки.