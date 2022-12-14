В Улан-Удэ студенты института культуры приготовили спектакль-сказку

Посмотреть сказку можно в КТЦ «Феникс» с 23 по 30 декабря
Студенты кафедры театрального искусства и сценической речи ВСГИК в преддверии Нового года подготовили спектакль-сказку по мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Калиф-аист».
Сказку можно будет посмотреть с 23 по 30 декабря 2022 года в КДЦ «Феникс».
Сказка рассказывает о приключениях незадачливого калифа и его верного визиря, которые противостоят коварным козням злого колдуна. После спектакля зрителей ждет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней ёлки.
Возрастное ограничение 6+
Жители республики больше не могут устанавливать их по своей инициативе
Максимальная выплата при этом возросла до 15 350 рублей
Посмотреть сказку можно в КТЦ «Феникс» с 23 по 30 декабря
На установку фонтана и в целом на благоустройство парка потратили 18 млн рублей
Подать заявку необходимо до 15 февраля
В помещениях температура опустилась до 8-10 градусов
В республике завершился социально значимый проект
Следователи ищут злоумышленников, осквернивших портреты ветеранов ВОВ
На ремонт планируют выделить более 100 млн рублей
Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия
Большую партию гаджетов спрятали в глушителе автомобиля
Поучительная игра научила нести ответственность за свои поступки
Они снизили активность в Улан-Удэ и переключились на районы
Она вместе с супругом воспитывает пять дочек и столько же сыновей
Заявления на компенсацию принимают на Госуслугах