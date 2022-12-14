Школьники из Гусинооозёрска заняли второе место в командном зачёте
На прошлой неделе в городе Сочи прошли всероссийские соревнования по самбо среди школьников всероссийского проекта «Самбо - в школу!». На протяжении четырёх дней 170 участников из 17 команд со всей России состязались в следующих дисциплинах:
- «Демо-самбо» (Демонстративное самбо) – это спортивные соревнования, в которых команды представляют групповую композицию, выполняя интенсивный и непрерывный комплекс упражнений, включающий технические элементы самбо, сложную координацию и иные элементы различной сложности исполнения под музыкальное сопровождение;
- «Квиз» – это опрос по истории развития самбо, олимпийскому движению и основоположникам, в конце которого показывается определённый результат;
- «Комплекс ГТО» – все спортсмены сдавали элементы самбо, включённые в программу «Готов к труду и обороне», а именно: приёмы самостраховки; базовые приёмы самозащиты;
- «Спортивное самбо» - прошли предварительные и финальные схватки.
10 декабря состоялась торжественная церемония награждения. В числе призёров оказались самбисты Бурятии.
Команда школы №4 города Гусиноозёрск имени Героя социалистического труда Г.Д. Тучинова победила на региональном этапе и приняла участие в финале. Юные спортсмены Селенгинского района Бурятии заняли второе место в командном зачёте всероссийских соревнований среди школьников по самбо. Также они стали серебряными призёрами на этапах «Демо-самбо», «Квиз».
4 дня мальчики и девочки под руководством тренеров-преподавателей Владислава Бадмаева и Натальи Беспрозванных демонстрировали своё мастерство на территории Олимпийского парка в ледовом дворце «Большой», который был специально переоборудован для проведения соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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