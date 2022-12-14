В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Власти республики ответили на вопросы об образовании в регионе



Восемь новых диссертационных советов будет открыто в Бурятии. Об этом рассказала в ходе прямого эфира центра управления регионом РБ первый заместитель министра образования и науки Бурятии Наталья Сандакова.



Также во время эфира подписчики задали вопрос о том, как обеспечиваются педагогическими кадрами новые школы, которых в республике за последние годы построено много. Наталья Сандакова пояснила, что в настоящее время в школах республики трудится свыше 13000 учителей, при этом коэффициент совмещения составляет в среднем 1,4. Также замминистра отметила, что высока доля педагогов предпенсионного и пенсионного возраста.



- Как решается вопрос? Во-первых, у нас ежегодно увеличиваются контрольные цифры приёма по педагогическим специальностям в Бурятский государственный университет и в Бурятский педагогический колледж. Во-вторых, с 2020 года по 2024 год реализуется программа «Земский учитель». На сегодняшний день уже 81 учитель работает по этой программе в районах республики. И в 2023-2024 годах будет определено ещё 37 педагогов, которые поедут работать на сельские территории, — ответила Наталья Сандакова на вопрос о решении проблемы нехватки педагогов.



Помогает в этом вопросе и целевое обучение. Замминистра отметила, что по инициативе главы Бурятии дополнительно к федеральным местам будет ежегодно выделяться ещё 50 целевых мест в Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова для подготовки учителей.



- Особенность целевого обучения в том, что мы ещё и стипендию платим, то есть 4850 рублей на сегодняшний день у нас получают студенты, которые обучаются по целевому обучению за счёт средств республики Бурятия, — объяснила замминистра.



Одним из подписчиков был затронут вопрос об открытии новых диссертационных советов в республике. Наталья Сандакова напомнила, что в прошлом году Бурятия вошла в научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал», поэтому научные исследования вузов республики приобрели новый вектор развития, и высшие учебные заведения уже подготовили пакеты документов на открытие ряда диссертационных советов.



- БГСХА у нас готовится открыть диссовет по технологиям, машинам и оборудованию для агропромышленного комплекса, а также они готовят сейчас пакет документов по открытию диссовета «Экономика в агропромышленном комплексе». ВСГУТУ подготовили пакет документов по открытию диссоветов по пищевым системам и по биотехнологиям. Кроме того, ВСГУТУ готовят документы по открытию диссовета по региональной экономике. Бурятский институт природопользования готовится к открытию диссоветов по геоэкологии и по экономической, социальной, политической и рекреационной географии. А институт физического материаловедения СО РАН планирует открытие диссовета по физике, — заявила первый заместитель министра образования.



Родители будущих выпускников попросили совета у Натальи Сандаковой в выборе ссуза Бурятии, чтобы их дети стали востребованными специалистами.



- Прежде всего, нужно понимать, что интересно ребёнку. Для того, чтобы помочь с выбором того или иного колледжа, можно обратиться в наш центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), где вам абсолютно бесплатно проведут профессиональное тестирование, чтобы понять склонности ребёнка и порекомендовать те или иные колледжи, - предложила заместитель министра.



Кроме этого, Наталья Сандакова упомянула, что популярность среднего профессионального образования в последние годы существенно выросла. По ряду направлений проходной балл достигает 4,8 балла. Конкурс на некоторые направления составляет до восьми человек на место. Существенно обновилась материально-техническая база колледжей: сейчас открыто 42 современных мастерских. Причём, то оборудование, которое стоит в колледжах, не всегда есть даже на предприятиях. Поэтому интерес выпускников к системе СПО вполне понятен.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, также Наталья Сандакова рассказала о федеральном пилотном проекте «Профессионалитет».



- Особенность проекта заключается в том, что процесс обучения интегрируется между работодателем и самой образовательной организацией. Работодатель фактически задаёт те компетенции, которые ему нужны для конкретного производства. В прошлом году этот проект выиграл Улан-Удэнский железнодорожный колледж, и в этом году они уже набрали 85 первых абитуриентов по данной программе. В 2022 году выиграл Улан-Удэнский авиационный техникум, то есть в следующем году техникум наберёт 75 студентов, — пояснила первый заместитель министра образования Бурятии.



