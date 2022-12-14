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В Бурятии более тысячи доноров в погонах сдали кровь

В Бурятии более тысячи доноров в погонах сдали кровь
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В республике завершился социально значимый проект

В УФСИН России по Бурятии завершился грантовый проект «Донор в погонах». Он был направлен на привлечение к донорству людей из числа работников и государственных служащих силовых ведомств региона.

В рамках реализации проекта было заключено соглашение о корпоративном сотрудничестве с руководством Бурятской республиканской станции переливания крови, изготовлены ролик, буклеты и плакат для пропаганды добровольной сдачи крови и её компонентов, информирования потенциальных доноров о социальной значимости этого благородного дела, важного для спасения жизни людей.

Всего в рамках реализации проекта к донорству было привлечено свыше 1000 сотрудников и работников из числа работников и государственных служащих таких ведомств, как УФСИН, МВД, МЧС, УФССП и Росгвардии.

Грант выигран в апреле текущего года, его сумма составила 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
Донорство крови УФСИН

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