В Бурятии более тысячи доноров в погонах сдали кровь

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В республике завершился социально значимый проект



В УФСИН России по Бурятии завершился грантовый проект «Донор в погонах». Он был направлен на привлечение к донорству людей из числа работников и государственных служащих силовых ведомств региона.



В рамках реализации проекта было заключено соглашение о корпоративном сотрудничестве с руководством Бурятской республиканской станции переливания крови, изготовлены ролик, буклеты и плакат для пропаганды добровольной сдачи крови и её компонентов, информирования потенциальных доноров о социальной значимости этого благородного дела, важного для спасения жизни людей.



Всего в рамках реализации проекта к донорству было привлечено свыше 1000 сотрудников и работников из числа работников и государственных служащих таких ведомств, как УФСИН, МВД, МЧС, УФССП и Росгвардии.



Грант выигран в апреле текущего года, его сумма составила 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

