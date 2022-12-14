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В селе Сужа в Бурятии капитально отремонтируют три улицы

В селе Сужа в Бурятии капитально отремонтируют три улицы
Общество,  Фото:минтранс РБ
На ремонт планируют выделить более 100 млн рублей

В селе Сужа Иволгинского района по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023-2024 гг. отремонтируют три улицы: Удачная, Карьер и Мирная. Общая протяжённость объектов составляет около 2 км. На ремонт запланировано выделить более 100 млн рублей. Торги прошли, подрядчики уже определены, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

По улице Удачной протяжённость нового полотна составит чуть больше одного километра, по улице Карьер – 600 метров, по Мирной – около 350 метров.

- В рамках капитального ремонта на выбранных участках дорог заменят не только верхний слой асфальтового покрытия, но и всю дорожную одежду. Это позволит существенно увеличить несущую способность автодорог по массе проезжающих грузовых транспортных средств и интенсивности движения, - отметили в пресс-службе.

Для удобства жителей и повышения уровня безопасности дорожного движения обустроят тротуары, остановочные карманы и пешеходные переходы, установят опоры уличного освещения, дорожные знаки и светофоры. На сегодня с подрядчиком контракты на выполнение работ уже заключены.

- Одной из главных целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является улучшение качества транспортной инфраструктуры, обеспечение возможности удобного, комфортного и безопасного передвижения для жителей. Планируемый в следующем году капитальный ремонт дорог в селе Сужа позволит нам создать в последующем приоритетные условия для движения маршрутных транспортных средств, - отметил глава Иволгинского района Николай Емонаков.

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта отремонтировали дороги в трёх селах: ул. Коммунистическая в с. Нижняя Иволга, подъезд к ул. Центральная в с. Верхняя Иволга и участок дорого по ул. Иволгинская-Стартовая в у. Хойтобэе.
дорожный ремонт национальные проекты

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