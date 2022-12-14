Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Безопасное детство» проверяют – носят ли школьники светоотражающие элементы на верхней одежде и рюкзаках. Очередное мероприятие прошло вблизи школы №35.
Как показала проверка, светоотражатели, в основном, присутствуют на рюкзаках учащихся начальных классов. Школьники средних и старших классов реже носят такие аксессуары.
Автоинспекторы и педагоги напомнили о необходимости ношения фликеров школьниками.
- Не оставляйте их дома, ведь при наличии таких аксессуаров на вашей одежде водитель быстрее заметит вас в тёмное время суток, - объясняли организаторы мероприятия.
В течение ближайших дней подобные мероприятия будут проводиться вблизи школ ежедневно. Автоинспекторы и педагоги надеются на понимание со стороны родителей школьников и рекомендуют взрослым проверить наличие светоотражателя на одежде или рюкзаке своего ребёнка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Старшеклассники Улан-Удэ реже носят светоотражатели
Общество, Фото:
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