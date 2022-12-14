Старшеклассники Улан-Удэ реже носят светоотражатели

Общество, Фото: МВД Бурятии

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия



В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Безопасное детство» проверяют – носят ли школьники светоотражающие элементы на верхней одежде и рюкзаках. Очередное мероприятие прошло вблизи школы №35.



Как показала проверка, светоотражатели, в основном, присутствуют на рюкзаках учащихся начальных классов. Школьники средних и старших классов реже носят такие аксессуары.



Автоинспекторы и педагоги напомнили о необходимости ношения фликеров школьниками.



- Не оставляйте их дома, ведь при наличии таких аксессуаров на вашей одежде водитель быстрее заметит вас в тёмное время суток, - объясняли организаторы мероприятия.



В течение ближайших дней подобные мероприятия будут проводиться вблизи школ ежедневно. Автоинспекторы и педагоги надеются на понимание со стороны родителей школьников и рекомендуют взрослым проверить наличие светоотражателя на одежде или рюкзаке своего ребёнка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



