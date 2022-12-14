В Иркутск приедет сборная России по хоккею с мячом

Она проведёт матчи против местной команды
С 23 по 25 декабря в Иркутске пройдут «Новогодние игры «Энергия». Жители и гости столицы области смогут увидеть матчи команды «Байкал-Энергия» со сборной России в ледовом дворце «Байкал».
«Новогодние игры «Энергия» в Иркутске начнутся 23 декабря. В 19:00 хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» проведут первый товарищеский матч против национальной сборной России по русскому хоккею. Вторая игра запланирована на 25 декабря. Это будет ретро-матч, о подробностях которого организаторы расскажут дополнительно.
Также состоится товарищеский хоккейный матч, где встретятся сборные энергохолдинга «En+» и сборная Патриархии. Игра состоится 24 декабря в 13:00.
Специально для воспитанников детских спортивных школ будет организована открытая тренировка сборной России 24 декабря в 11:00 в ледовом дворце «Байкал». Юные спортсмены смогут получить автографы и сделать памятное фото со своими кумирами.
Вход на все мероприятия будет бесплатным, сообщает пресс-служба ледового дворца.
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