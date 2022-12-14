В Бурятии максимально упростили оформление пособия по безработице

Максимальная выплата при этом возросла до 15 350 рублей





В республиканском агентстве занятости населения рассказали о пособиях по безработице. По словам замруководителя учреждения Николая Пивоварова, право на него имеют жители Бурятии, официально зарегистрированные как безработные – то есть не имеющие работы и дохода.- Они подают заявление, регистрируются у нас и после начинают получать пособие. Оно начисляется исходя из той заработной платы, которую человек получал до момента обращения в службу занятости, – пояснил Пивоваров во время прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) 14 декабря.Максимальная выплата в Бурятии составляет 15 350 рублей, минимальная – 1800. «Минималку» можно получать три месяца. Если же человек до увольнения трудился без перерыва 26 недель, то он вправе рассчитывать на помощь от государства в течение полугода. Первые три месяца будут начислять не более максимальной суммы, следующие три – по шесть тысяч.Оформить пособие можно на портале государственных услуг.- Постановка на учёт максимально упростилась, – отметил Пивоваров. – Ранее требовался целый пакет документов – об образовании, паспорт, справку о средней зарплате за последние три месяца от бывшего работодателя и трудовую книжку. Сейчас достаточно оставить заявление на Госуслугах или на единой цифровой платформе «Работа в России». К нему прилагается резюме. Мы видим, какое у человека образование, где он работал, его предпочтения. Все остальные данные запрашиваем по межведомственному взаимодействию у налоговой инспекции, пенсионного фонда и других органов.Нужно дважды в месяц приходить в службу занятости на перерегистрацию. Выплату перечисляют тоже два раза в месяц.