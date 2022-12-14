Победу одержали команды хозяев соревнований
С 9 по 11 декабря в Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу, посвящённый памяти тренеров-преподавателей детско-юношеской спортивной школы Альфии Зайнуллиной, Андрея Немчинова, Сергея Орлова и Олега Миронова среди мальчиков и девочек 2009-2010 годов рождения. В турнире приняли участие более 80 юных баскетболистов из Новой Чары (Забайкальский край), Тайшета (Иркутская область), Таксимо и Северобайкальска (Бурятия). На протяжении трёх дней на баскетбольной спортивной площадке команды боролись за звание чемпионов турнира.
Северобайкальские воспитанники тренера-преподавателя Валентины Ткаченко – команды девочек и мальчиков одержали уверенные победы во всех встречах. Второе место среди юношей заняла команда Тайшета, третье - Новая Чара. Среди девушек второе место заняла команда Новой Чары, третье – Таксимо.
В ходе соревнований были проведены конкурсы среди участников турнира и болельщиков. Победителями конкурса стали участники, показавшие лучшие результаты: «По пробитию трёхочкового броска» – Дарья С. (Таксимо) и Евгений Е. (Северобайкальск); «Конкурс капитанов» - Кристина Х. (Таксимо).
Решением судейской коллегии, по итогам турнира, были выявлены лучшие баскетболисты. Среди девочек «Лучший игрок» - Дарья К. (Северобайкальск), «Лучший защитник» - Анна Ш. (Новая Чара), «Лучший нападающий» - Кристина Х. (Таксимо). Среди мальчиков «Лучший игрок» - Матвей П. (Северобайкальск), «Лучший нападающий» - Владислав К. (Тайшет), «Лучший защитник» - Иван О. (Новая Чара). Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
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