14 декабря

13 декабря

Популярное

В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу

В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северобайкальска
Победу одержали команды хозяев соревнований

С 9 по 11 декабря в Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу, посвящённый памяти тренеров-преподавателей детско-юношеской спортивной школы Альфии Зайнуллиной, Андрея Немчинова, Сергея Орлова и Олега Миронова среди мальчиков и девочек 2009-2010 годов рождения. В турнире приняли участие более 80 юных баскетболистов из Новой Чары (Забайкальский край), Тайшета (Иркутская область), Таксимо и Северобайкальска (Бурятия). На протяжении трёх дней на баскетбольной спортивной площадке команды боролись за звание чемпионов турнира.

Северобайкальские воспитанники тренера-преподавателя Валентины Ткаченко – команды девочек и мальчиков одержали уверенные победы во всех встречах. Второе место среди юношей заняла команда Тайшета, третье - Новая Чара. Среди девушек второе место заняла команда Новой Чары, третье – Таксимо.

В ходе соревнований были проведены конкурсы среди участников турнира и болельщиков. Победителями конкурса стали участники, показавшие лучшие результаты: «По пробитию трёхочкового броска» – Дарья С. (Таксимо) и Евгений Е. (Северобайкальск); «Конкурс капитанов» - Кристина Х. (Таксимо).

Решением судейской коллегии, по итогам турнира, были выявлены лучшие баскетболисты. Среди девочек «Лучший игрок» - Дарья К. (Северобайкальск), «Лучший защитник» - Анна Ш. (Новая Чара), «Лучший нападающий» - Кристина Х. (Таксимо). Среди мальчиков «Лучший игрок» - Матвей П. (Северобайкальск), «Лучший нападающий» - Владислав К. (Тайшет), «Лучший защитник» - Иван О. (Новая Чара). Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
Северобайкальск Бурятия спорт баскетбол межрегиональные соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
Общество, 14.12.2022
Победу одержали команды хозяев соревнований
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
Общество, 14.12.2022
Документальный проект посвящён 85-летию драматурга
Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Общество, 14.12.2022
Также музею истории республики передали другие предметы старины
В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов
В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов
Общество, 14.12.2022
Власти республики ответили на вопросы об образовании в регионе
Нацпарк в Иркутской области «нарисовал» портрет туриста
Нацпарк в Иркутской области «нарисовал» портрет туриста
Общество, 14.12.2022
В 2/3 случаев посетители выбирают маршруты острова Ольхон
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 14.12.2022
Школьники из Гусинооозёрска заняли второе место в командном зачёте
В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
Общество, 14.12.2022
Студенты соревнуются в шахматах, волейболе и настольном теннисе
В Улан-Удэ стараниями рабочих, ремонтирующих «Ульгэр», ширится свалка
В Улан-Удэ стараниями рабочих, ремонтирующих «Ульгэр», ширится свалка
Общество, 14.12.2022
Подбрасывать туда мусор начали местные жители
В Бурятии собирают сосновые шишки на семена
В Бурятии собирают сосновые шишки на семена
Общество, 14.12.2022
Их будут использовать в восстановлении лесов
В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
Общество, 14.12.2022
Идет набор на смену со 2 по 22 февраля 2023 года
Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Общество, 14.12.2022
Для этого в пригороде высадили четыре тысячи сосен
Юному герою из Бурятии вручили медаль Следственного комитета
Юному герою из Бурятии вручили медаль Следственного комитета
Общество, 14.12.2022
Школьник спас маму и старшего брата от вооружённого отчима 
В Улан-Удэ пресекли захват земли
В Улан-Удэ пресекли захват земли
Общество, 14.12.2022
Местный житель пытался самовольно занять участок для своих гаражей
В Бурятии напомнили о запрете на самодельные зимние горки
В Бурятии напомнили о запрете на самодельные зимние горки
Общество, 14.12.2022
Жители республики больше не могут устанавливать их по своей инициативе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^