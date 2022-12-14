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Главврачи Бурятии начали готовиться к волейбольному турниру

Главврачи Бурятии начали готовиться к волейбольному турниру
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике вновь пройдут соревнования памяти Валерия Кучинского

В Бурятии началась подготовка к традиционному турниру по волейболу памяти заместителя министра здравоохранения РБ Валерия Кучинского. К тренировкам приступила команда руководителей медицинских организаций.

В турнире участвуют главные врачи республиканских медицинских организаций. В составе команды: Михеев А.С. (Республиканский наркологический диспансер), Шубин Я Л. (Республиканский врачебно-физкультурный диспансер), Аюшин И.К. (Городская поликлиника №6), Варфоломеев А.М. (ТФОМС), Цыренов Б.Д-Д. («Бурят-Фармация»), Махачкеев Ж.А. (Республиканский медицинский информационно-аналитический центр), Балханов Ю.С. (МЦ «Диамед»), Балданов Б.Б. (МЦ «Ритм»).

Турнир планируется провести в посёлке Хоринск 16 декабря после двухлетнего перерыва. Предыдущий XI турнир состоялся в 2019 году в Гусиноозёрске.

- Валерий Владимирович Кучинский начинал свою трудовую деятельность в Джидинском районе, где в свободное от работы время участвовал во всех волейбольных турнирах района и приобщал других играть в волейбол. Любовь к медицине и этому виду спорта Валерий Владимирович пронёс через свою жизнь, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Бурятия медицина спорт здравоохранение волейбол турнир

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