В республике вновь пройдут соревнования памяти Валерия Кучинского
В Бурятии началась подготовка к традиционному турниру по волейболу памяти заместителя министра здравоохранения РБ Валерия Кучинского. К тренировкам приступила команда руководителей медицинских организаций.
В турнире участвуют главные врачи республиканских медицинских организаций. В составе команды: Михеев А.С. (Республиканский наркологический диспансер), Шубин Я Л. (Республиканский врачебно-физкультурный диспансер), Аюшин И.К. (Городская поликлиника №6), Варфоломеев А.М. (ТФОМС), Цыренов Б.Д-Д. («Бурят-Фармация»), Махачкеев Ж.А. (Республиканский медицинский информационно-аналитический центр), Балханов Ю.С. (МЦ «Диамед»), Балданов Б.Б. (МЦ «Ритм»).
Турнир планируется провести в посёлке Хоринск 16 декабря после двухлетнего перерыва. Предыдущий XI турнир состоялся в 2019 году в Гусиноозёрске.
- Валерий Владимирович Кучинский начинал свою трудовую деятельность в Джидинском районе, где в свободное от работы время участвовал во всех волейбольных турнирах района и приобщал других играть в волейбол. Любовь к медицине и этому виду спорта Валерий Владимирович пронёс через свою жизнь, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Главврачи Бурятии начали готовиться к волейбольному турниру
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