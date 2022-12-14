Ранее он занимал восьмое место
Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия попал в пятёрку рейтинга ЦОПП по итогам деятельности за 2022 год. За второе полугодие ЦОПП РБ смог вырваться с восьмого места и занять пятое место из 59 оцениваемых.
- По итогам деятельности за 2022 год определён рейтинг ЦОПП субъектов Российской Федерации. Центр опережающей профессиональной подготовки РБ вошёл в ТОП-10 и занял 5 место, - прокомментировала Марина Горюнова, руководитель центра в Бурятии.
Рейтингование проводилось по критериям, утверждёнными учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования», которые включало в себя 7 показателей. В их числе информационные ресурсы и публикации в социальных сетях; численность граждан РФ, прошедших обучение; количество реализованных договоров об обучении; участие в мероприятиях в рамках инклюзивного образования; активность ЦОПП и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Центр профподготовки Бурятии вошёл в пятёрку лучших в России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победу одержали команды хозяев соревнований
Документальный проект посвящён 85-летию драматурга
Также музею истории республики передали другие предметы старины
Власти республики ответили на вопросы об образовании в регионе
В 2/3 случаев посетители выбирают маршруты острова Ольхон
Школьники из Гусинооозёрска заняли второе место в командном зачёте
Студенты соревнуются в шахматах, волейболе и настольном теннисе
Подбрасывать туда мусор начали местные жители
Их будут использовать в восстановлении лесов
Идет набор на смену со 2 по 22 февраля 2023 года
Для этого в пригороде высадили четыре тысячи сосен
За вход на неё берут по 500 рублей с человека
Школьник спас маму и старшего брата от вооружённого отчима
Местный житель пытался самовольно занять участок для своих гаражей
Жители республики больше не могут устанавливать их по своей инициативе