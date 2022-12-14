Центр профподготовки Бурятии вошёл в пятёрку лучших в России

Ранее он занимал восьмое место



Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия попал в пятёрку рейтинга ЦОПП по итогам деятельности за 2022 год. За второе полугодие ЦОПП РБ смог вырваться с восьмого места и занять пятое место из 59 оцениваемых.



- По итогам деятельности за 2022 год определён рейтинг ЦОПП субъектов Российской Федерации. Центр опережающей профессиональной подготовки РБ вошёл в ТОП-10 и занял 5 место, - прокомментировала Марина Горюнова, руководитель центра в Бурятии.



Рейтингование проводилось по критериям, утверждёнными учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования», которые включало в себя 7 показателей. В их числе информационные ресурсы и публикации в социальных сетях; численность граждан РФ, прошедших обучение; количество реализованных договоров об обучении; участие в мероприятиях в рамках инклюзивного образования; активность ЦОПП и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

