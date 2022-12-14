В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров

Они откроются 19 декабря
В преддверии Нового года в Иркутске откроются 27 ёлочных базаров на 85 торговых мест. С 19 по 31 декабря жители всех округов смогут приобрести на них живые ели, пихты, сосну и лапник.
– Как правило, на ярмарках, организованных администрацией города, реализуются хвойные деревья, заготовленные в Иркутской области. Предприниматели получают разрешение на торговлю исключительно при наличии порубочного билета или договора купли-продажи, заключённого со специализированной организацией, – рассказали в департаменте потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города.
По информации пресс-службы администрации Иркутска, в Правобережном округе приобрести ёлку можно будет по шести адресам:
- ул. Баррикад, ост. «Братская», в районе дома № 185;
- ул. Шевцова, ост. «Город Мастеров», у дома № 4;
- ул. Радищева, ост. «Северная»;
- ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»;
- ул. Рабочего Штаба, у дома № 62;
- ул. Урожайная, ост. «Копай».
В Октябрьском округе торговля будет вестись на трёх площадках:
- ул. Байкальская, в районе дома № 209 «а»;
- ул. Волжская ул., у дома № 3;
- ул. Депутатская, у дома № 14.
В Свердловском округе откроются десять ярмарок:
- ул. Академическая ул., у дома № 2 «а»;
- ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;
- микрорайон Первомайский, у дома № 62;
- микрорайон Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города);
- микрорайон Юбилейный, у дома № 42;
- бульвар Рябикова, в районе здания № 5Б;
- ул. Маяковского, в районе дома № 5;
- ул. Лермонтова, в районе ост. «Академгородок»;
-ул. Терешковой, в районе здания № 23;
- микрорайон Ершовский, в районе ост. «Магазин «Лучик».
В Ленинском округе будут работать восемь ёлочных базаров:
- ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»;
- ул. Муравьева, в районе здания № 17;
- ул. Тельмана, в районе дома № 38;
- ул. Шишкина, у дома № 9;
- ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»;
- ул. Воровского, в районе здания № 10/1;
- ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная»;
- ул. Розы Люксембург, в районе здания № 215В.
В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
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