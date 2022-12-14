В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров

Они откроются 19 декабря



В преддверии Нового года в Иркутске откроются 27 ёлочных базаров на 85 торговых мест. С 19 по 31 декабря жители всех округов смогут приобрести на них живые ели, пихты, сосну и лапник.



– Как правило, на ярмарках, организованных администрацией города, реализуются хвойные деревья, заготовленные в Иркутской области. Предприниматели получают разрешение на торговлю исключительно при наличии порубочного билета или договора купли-продажи, заключённого со специализированной организацией, – рассказали в департаменте потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города.



По информации пресс-службы администрации Иркутска, в Правобережном округе приобрести ёлку можно будет по шести адресам:

- ул. Баррикад, ост. «Братская», в районе дома № 185;

- ул. Шевцова, ост. «Город Мастеров», у дома № 4;

- ул. Радищева, ост. «Северная»;

- ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»;

- ул. Рабочего Штаба, у дома № 62;

- ул. Урожайная, ост. «Копай».



В Октябрьском округе торговля будет вестись на трёх площадках:

- ул. Байкальская, в районе дома № 209 «а»;

- ул. Волжская ул., у дома № 3;

- ул. Депутатская, у дома № 14.



В Свердловском округе откроются десять ярмарок:

- ул. Академическая ул., у дома № 2 «а»;

- ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;

- микрорайон Первомайский, у дома № 62;

- микрорайон Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города);

- микрорайон Юбилейный, у дома № 42;

- бульвар Рябикова, в районе здания № 5Б;

- ул. Маяковского, в районе дома № 5;

- ул. Лермонтова, в районе ост. «Академгородок»;

-ул. Терешковой, в районе здания № 23;

- микрорайон Ершовский, в районе ост. «Магазин «Лучик».



В Ленинском округе будут работать восемь ёлочных базаров:

- ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»;

- ул. Муравьева, в районе здания № 17;

- ул. Тельмана, в районе дома № 38;

- ул. Шишкина, у дома № 9;

- ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»;

- ул. Воровского, в районе здания № 10/1;

- ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная»;

- ул. Розы Люксембург, в районе здания № 215В.

