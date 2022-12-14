В Бурятии многодетные могут возместить расходы на лекарства

Заявления на компенсацию принимают на Госуслугах
В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, как многодетным семьям компенсировать траты на лекарственные препараты для ребятишек до шести лет. Подать соответствующее заявление можно на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru/19733/1.
К нему нужно приложить документ, удостоверяющий личность родителя (либо законного представителя), свидетельство о рождении ребёнка, рецепт врача, выписанный на рецептурном бланке формы № 107-1/У (названия лекарств должны быть на латинском языке), СНИЛС, кассовый и товарный чеки, подтверждающие покупку медикаментов, а также удостоверение многодетной семьи.
Для перечисления средств потребуется лицевой банковский счёт, открытый в банке с платёжной системой карты «Мир». В завершение на экране отобразится номер заявления с уведомлением об успешной отправке. Обратиться за компенсацией необходимо не позднее, чем через шесть месяцев со дня приобретения препарата.
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