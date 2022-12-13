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В Бурятии предложить отметить Сагаалган измерением глубины Байкала

В Бурятии предложить отметить Сагаалган измерением глубины Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Необычное мероприятие хотят приурочить к вековому юбилею республики

В Бурятии на Сагаалган предложили устроить массовое измерение глубины озера Байкал. С идеей выступил научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, председатель Бурятского республиканского отделения Русского географического общества, академик РАН, доктор географических наук, профессор Арнольд Тулохонов.

Это мероприятие он предложить приурочить к столетию Республики Бурятия, которое отметят 2023 году.

- У нас наступает бурятский новый год, который будет посвящён, я надеюсь, столетию нашей республики. Я как представитель науки, представитель нашего народа предложил отметить на льду озера Байкал национальный праздник Сагаалган. В самом глубоком месте – напротив острова Ольхон, сделать там большую полынью и провести массовые мероприятия. В том числе массовое измерение глубины озера Байкал, - пояснил академик.

Для этого необходим специальный прибор для измерения глубины – лот. На нём должны быть отметки с метражом. Арнольд Тулохонов предлагает коллективно опустить его на дно Байкала, а затем поднять и «разрезать этот лот на сувенирные кусочки».

- Тогда будет понятно, что ты измерил дно Байкала, что ты был там, отметил национальный праздник. И всё это посвящено столетию нашей республики, - сказал Арнольд Тулохонов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году Сагаалган в Бурятии празднуется во вторник, 21 февраля. Этот день в республике объявлен выходным. /news/16/446885/
Сагаалган Байкал

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