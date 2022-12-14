Бурятия бьёт рекорды по заболеваемости гриппом

Республика оказалась в десятке самых заражённых им регионов
В Бурятии и ещё девяти регионах – Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, на Чукотке, в Коми и Ханты-Мансийском АО – сегодня отмечаются наиболее высокие показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
На очередном селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора глава федерального ведомства Анна Попова заслушала отчёты о текущей эпидситуации по ОРВИ и гриппу. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в стране увеличилась на 35,4%. В 37 субъектах этот показатель превысил среднероссийский.
Сегодня россияне заражаются в основном свиным гриппом – А(H1N1)-2009. Его выявили уже в 82 субъектах. Также фиксируются штаммы A(H3N2), более известный как гонконгский, и B.
- Учитывая сложную эпидобстановку, перед регионами поставлена задача – ещё больше усилить информационную кампанию по защитным мерам от сезонных заболеваний, чтобы снизить уровень распространения вирусов перед новогодними праздниками, – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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