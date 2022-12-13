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В Улан-Удэ появился ещё один новогодний городок

Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сразу 14 скульптур изо льда установили около одного из ТРЦ

Столица Бурятии постепенно преображается к Новому году. Нарядные ёлки появились не только в городских парках и на площади Советов, но и около торговых центров. Их уже установили возле ТД «Верхнеудинск», ТЦ «Столичный» и КТК «Galaxy».

А у ТРЦ «Пионер» теперь, как и в самом центре Улан-Удэ, есть новогодний городок. Площадь около него украшает не только ёлочка, но и 14 ледяных скульптур. Их установили молодые скульпторы, которые участвовали в конкурсе, организованном «Пионером», рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщал «Байкал-Daily», скульптур изо льда за счёт бюджета на площади Советов в этом году не будет. Власти отказались от новогоднего городка (на который планировалось потратить восемь с половиной миллионов рублей), а сэкономленные деньги решили перевести в поддержку военнослужащих. Зато взрослых и детей порадуют ледовые фигуры от десяти местных коммерческих предприятий и организаций – в виде зайца на лыжах, волка на трамплине, кота на сноуборде, коня с позами и другие. 


ледовый городок Новый год

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