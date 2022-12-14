14 декабря

13 декабря

Популярное

Борец из Бурятии выиграл всероссийский турнир в Якутии

Борец из Бурятии выиграл всероссийский турнир в Якутии
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Ещё один спортсмен республики завоевал «серебро» соревнований

На прошлой неделе в Якутии прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Петра Юмшанова. Соревнования были посвящены 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию образования Якутской АССР и 125-летию государственного деятеля Максима Аммосова. На турнир заявились 96 спортсменов из Бурятии, Якутии, Дагестана, Тувы, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Оренбургской и Смоленской областей, Красноярского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также из Москвы.

Сборная Бурятии успешно выступила на соревнованиях, завоевав две медали. В весовой категории 65 кг Булат Баясхолонов выиграл золотую медаль. Серебряная награда в весовой категории 57 кг досталась Жаргалу Баяндуеву. Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).

Уроженец Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Балтуев стал серебряным призёром в весовой категории до 74 килограммов. Ещё один спортсмен из Иркутской области Сергей Якимов занял третье место в весовой категории 70 кг. Забайкалец Максим Судаков также стал третьим в весовой категории до 86 кг.
ЗГРП Бурятия спорт всероссийский турнир вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии неисправимого любителя пьяной езды отправили за решётку
В Бурятии неисправимого любителя пьяной езды отправили за решётку
Общество, 14.12.2022
Мужчину в четвёртый раз поймали нетрезвым за рулём
Жителей Бурятии приглашают на вечер Намгар
Жителей Бурятии приглашают на вечер Намгар
Общество, 14.12.2022
Также состоится музыкальный концерт
Молодёжь Бурятии соревнуется в конкурсе академического рисунка
Молодёжь Бурятии соревнуется в конкурсе академического рисунка
Общество, 14.12.2022
Победители и призёры получат дипломы I, II, III степеней
Борец из Бурятии выиграл всероссийский турнир в Якутии
Борец из Бурятии выиграл всероссийский турнир в Якутии
Общество, 14.12.2022
Ещё один спортсмен республики завоевал «серебро» соревнований
Бурятия бьёт рекорды по заболеваемости гриппом
Бурятия бьёт рекорды по заболеваемости гриппом
Общество, 14.12.2022
Республика оказалась в десятке самых заражённых им регионов
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 14.12.2022
В республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ бесплатно покажут фильмы Баира Уладаева
В Улан-Удэ бесплатно покажут фильмы Баира Уладаева
Общество, 13.12.2022
Также пройдут творческие встречи с режиссёром
Детская аудиосказка расскажет о Байкале и Бурятии
Детская аудиосказка расскажет о Байкале и Бурятии
Общество, 13.12.2022
Вышел аудиосериал о путешествии Валенок-Скороходов по России
На Ольхоне провели обряд поклонения Великим хатам
На Ольхоне провели обряд поклонения Великим хатам
Общество, 13.12.2022
В церемонии участвовали шаманы Иркутской области
В столице Тувы установят памятник актёру из оскароносного фильма
В столице Тувы установят памятник актёру из оскароносного фильма
Общество, 13.12.2022
До весны памятник Максиму Мунзуку простоит в фойе национального театра
В школе Улан-Удэ открыли четыре «Парты Героя»
В школе Улан-Удэ открыли четыре «Парты Героя»
Общество, 13.12.2022
Первая «Парта Героя» была открыта в школе №65 в 2019 году
Бурятия оказалась лучшей по лесной амнистии
Бурятия оказалась лучшей по лесной амнистии
Общество, 13.12.2022
По исполнению закона республика опередила другие регионы Дальнего Востока

В районе Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу
В районе Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу
Общество, 13.12.2022
Победителем стала женская сборная Закамны
В Бурятии к концу года появятся восемь новых ФАПов
В Бурятии к концу года появятся восемь новых ФАПов
Общество, 13.12.2022
 На них и четыре врачебных амбулатории потратили более 130 миллионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^