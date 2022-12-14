Борец из Бурятии выиграл всероссийский турнир в Якутии

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Ещё один спортсмен республики завоевал «серебро» соревнований



На прошлой неделе в Якутии прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Петра Юмшанова. Соревнования были посвящены 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию образования Якутской АССР и 125-летию государственного деятеля Максима Аммосова. На турнир заявились 96 спортсменов из Бурятии, Якутии, Дагестана, Тувы, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Оренбургской и Смоленской областей, Красноярского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также из Москвы.



Сборная Бурятии успешно выступила на соревнованиях, завоевав две медали. В весовой категории 65 кг Булат Баясхолонов выиграл золотую медаль. Серебряная награда в весовой категории 57 кг досталась Жаргалу Баяндуеву. Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).



Уроженец Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Балтуев стал серебряным призёром в весовой категории до 74 килограммов. Ещё один спортсмен из Иркутской области Сергей Якимов занял третье место в весовой категории 70 кг. Забайкалец Максим Судаков также стал третьим в весовой категории до 86 кг.

