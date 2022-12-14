Ещё один спортсмен республики завоевал «серебро» соревнований
На прошлой неделе в Якутии прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Петра Юмшанова. Соревнования были посвящены 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию образования Якутской АССР и 125-летию государственного деятеля Максима Аммосова. На турнир заявились 96 спортсменов из Бурятии, Якутии, Дагестана, Тувы, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Оренбургской и Смоленской областей, Красноярского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также из Москвы.
Сборная Бурятии успешно выступила на соревнованиях, завоевав две медали. В весовой категории 65 кг Булат Баясхолонов выиграл золотую медаль. Серебряная награда в весовой категории 57 кг досталась Жаргалу Баяндуеву. Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
Уроженец Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Балтуев стал серебряным призёром в весовой категории до 74 килограммов. Ещё один спортсмен из Иркутской области Сергей Якимов занял третье место в весовой категории 70 кг. Забайкалец Максим Судаков также стал третьим в весовой категории до 86 кг.
Борец из Бурятии выиграл всероссийский турнир в Якутии
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