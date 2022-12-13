В столице Тувы установят памятник актёру из оскароносного фильма

Общество, Фото: министерство культуры РТ

До весны памятник Максиму Мунзуку простоит в фойе национального театра



В Кызыле презентовали памятник тувинскому актёру Максиму Мунзуку. На презентацию памятника в национальном театре Тувы прибыли представители министерства обороны РФ, автор скульптуры, а также дети, внуки и правнуки Максима Монгужуковича.



Скульптурная композиция создана по заказу Русского географического общества скульптором студии военных художников имени М.Б. Грекова Дмитрием Клавсуцом, изваявшего выдающегося тувинского артиста в образе охотника Дерсу Узала из оскароносного фильма Акиры Куросавы.



В этом году народному артисту РСФСР и Тувинской АССР Максиму Мунзуку, известному миру по главной роли в фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (16+) исполняется 110 лет.



Презентация памятника прошла в торжественной обстановке с концертной программой. Звучала классическая музыка в исполнении симфонического оркестра имени В. Тока, театр «Саяны» представил танцевальную композицию и вокальные номера, выступил под аккомпанемент баяна Томаса Монгуша женский ансамбль Кызылского колледжа искусств, артисты национального театра сыграл сцену из спектакля, а также были показаны отрывки из документального фильма про Максима Мунзука, где были раскрыты интересные факты со съёмок фильма «Дерсу Узала».



Изначально скульптурную композицию планировали установить в центре Кызыла, на площадке между зданиями парламента Тувы и республиканской прокуратуры. Площадка подготовлена к установке монумента, однако из-за установившихся в республике морозов было принято решение перенести время открытия памятника на весну.



- Хотели установить памятник в юбилейный год, но так сложились обстоятельства, как будто сам Максим Монгужукович решил сначала пройти через свой театр, - сообщил министр культуры РТ Виктор Чигжит.



23 июля 1975 года на IX Московском международном кинофестивале главный приз был присуждён фильму «Дерсу Узала», снятому для советского экрана японским режиссёром Акирой Куросавой. Сценарий фильма был написан по мотивам произведений Владимира Арсеньева.



С наступлением тепла скульптурная композиция будет установлена на своём месте в центре столицы Тувы. До этого момента памятник выдающемуся деятелю искусств будет находиться в фойе национального театра. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



