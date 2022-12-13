Свято-Одигитриевский собор в Улан-Удэ пополняют новыми иконами

За последние 15 лет в храме ни разу не делали ремонт



В Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ планируют благоустроить внутреннее убранство храма. За последние 15 лет в храме ни разу не проводили ремонт и благоукрашение (создание его внутреннего убранства, роспись стен, приобретение утвари).



- По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа на собранные средства благотворителей и прихожан для нижнего придела Свято-Одигитриевского собора были приобретены иконы святителя Луки Крымского, преподобного Серафима Саровского, святых блаженных Ксении Петербургской и Матроны Московской, а также были изготовлены резные деревянные киоты для них, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.



12 декабря иконы в новых киотах были размещены в интерьере собора.



В планах у епархии провести в храме необходимые ремонтные работы, а также изготовить для нижнего придела собора иконы святого Иоанна Предтечи, святителя Спиридона Тримифунтского, святителя Иннокентия Иркутского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, и заказать новые резные деревянные киоты для них, добавили в епархии.



Все желающие оказать помощь храму, могут прийти в Одигитриевский собор и оставить пожертвование на приобретение новых икон и киотов для нижнего храма.



