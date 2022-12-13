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Бурятия оказалась лучшей по лесной амнистии

Бурятия оказалась лучшей по лесной амнистии
Общество,  Фото:Департамент лесного хозяйства по ДФО
По исполнению закона республика опередила другие регионы Дальнего Востока

Во вторник, 13 декабря, начальник департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу Максим Сироткин провёл совещание с представителями органов исполнительной власти Бурятии в области лесных отношений. На заседании обсуждалась в том числе  реализация федерального закона № 280 о лесной амнистии.

У Бурятии оказались наилучшие темпы по его исполнению во всём Дальнем Востоке.

- Из государственного лесного реестра исключено 100% спорных земельных участков. На сегодняшний день отработаны все поступившие уведомления по 27 лесничествам из 37 имеющихся, – отметил Максим Сироткин.

Так называемая лесная амнистия начала действовать четыре года назад. Этот закон призван защитить имущественные права собственников, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда. Оформлять их в собственность стало проще, поскольку обращаться в судебные инстанции больше не требуется. Ранее россиянам приходилось в суде отстаивать свои права на недвижимость и доказывать, что они не «захватывали» лесную территорию. Как сообщал «Байкал-Daily», активнее всего возможностью уточнить статус своей земли пользовались жители Прибайкальского и Тарбагатайского районов.


Лес

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