Бурятия оказалась лучшей по лесной амнистии

По исполнению закона республика опередила другие регионы Дальнего Востока
Во вторник, 13 декабря, начальник департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу Максим Сироткин провёл совещание с представителями органов исполнительной власти Бурятии в области лесных отношений. На заседании обсуждалась в том числе реализация федерального закона № 280 о лесной амнистии.
У Бурятии оказались наилучшие темпы по его исполнению во всём Дальнем Востоке.
- Из государственного лесного реестра исключено 100% спорных земельных участков. На сегодняшний день отработаны все поступившие уведомления по 27 лесничествам из 37 имеющихся, – отметил Максим Сироткин.
Так называемая лесная амнистия начала действовать четыре года назад. Этот закон призван защитить имущественные права собственников, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда. Оформлять их в собственность стало проще, поскольку обращаться в судебные инстанции больше не требуется. Ранее россиянам приходилось в суде отстаивать свои права на недвижимость и доказывать, что они не «захватывали» лесную территорию. Как сообщал «Байкал-Daily»
, активнее всего возможностью уточнить статус своей земли пользовались жители Прибайкальского и Тарбагатайского районов.
Аттестацию прошли 6 человек
Занятия начались сегодня, 13 декабря
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