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В Бурятии переменная облачность

В Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по побережью Байкала местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -11, по северу при облачности -26,-31.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -17,-19.
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