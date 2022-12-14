В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по побережью Байкала местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -11, по северу при облачности -26,-31.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -17,-19.
В Бурятии переменная облачность
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Общество, 14.12.2022
В республике преимущественно без осадков
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