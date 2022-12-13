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На Ольхоне провели обряд поклонения Великим хатам

На Ольхоне провели обряд поклонения Великим хатам
Общество,  Фото:пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья
В церемонии участвовали шаманы Иркутской области

7 декабря шаманы Иркутской области провели на острове Ольхон большой обряд, посвящённый Великим хатам. Они поклонились Буха-нойон-баабаю, а также другим великим Баруун Табан Хаан eхэ бурхудут: главе западных хатов Хаан Шаргай нойону, Шарда нойону, Бурин Хаану и Алтан Мундарга Мунха Хардык. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

По информации организаторов обряда — шаманов централизованной религиозной организации «Совет шаманских общин Иркутской области», данный обряд направлен на усиление обрядов, проведённых осенью в Юрге и Новосибирске, а также на рост духовных сил и благополучие всех земляков.
шаманы шаманизм Ольхон Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ

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