Племянник Бари Алибасова живёт в Бурятии на пенсию в 14 тысяч

Борис пригласил знаменитого дядю в гости



Племянник знаменитого продюсера Бари Алибасова живёт в городе Кяхта в Бурятии в доме под снос. Зовут его Борис, и живёт он крайне скромно. О родственнике Алибасова рассказали в передаче «Секрет на миллион» (возрастное ограничение 16+) на телеканале НТВ.



- 66-летний Борис назван в честь продюсера и очень похож на знаменитого дядю: тот же овал лица, глаза с прищуром и ямочки на щеках. Живёт племянник Алибасова в Кяхте – небольшом городке в Бурятии, в двухэтажном бараке под снос, - говорится в передаче.



Съёмочной группе мужчина показал своё скромное жилище и холодильник, который на днях пополнил продуктами: «На батарее сохнут ботинки, значит есть, что надеть. На столе запчасти для ремонта авто, будет на чём ездить. Да и холодильник племянник Алибасова на днях набил под завязку».



Борис всю жизнь проработал охранником. Однако в штат к знаменитому дяде не просился и за помощью не обращался. Однажды Алибасов подарил ему 25 тысяч рублей, которые в итоге ушли на погашение долгов за коммунальные услуги. В другой раз подарил ставший тесным пиджак, который потом украли у племянника в поезде.



Борис едва сводит концы с концами, живя на пенсию в 14 тысяч рублей, рассказали в эфире НТВ. У племянника даже не хватило денег, чтобы навестить маму, когда она находилась в хосписе в городе Павлодар в Казахстане. А после её смерти не смог заявить своё право на наследство на квартиру в Павлодаре.



- Наследство я не знаю, она на меня завещание писала, что квартиру мне, а кому досталась, не знаю, - рассказал Борис.



Впрочем, в телешоу отметили, что племянник не печалится о потерянном наследстве. Он увлекается рыбалкой и приглашает Бари Алибасова в гости.



- Так я зачастую обедаю - варю картошку с солёной рыбой. Бари, приезжай в гости, буду рад увидеть, - обратился Борис.



На ответ ведущей Леры Кудрявцевой, позовёт ли он к себе племянника, Бари Алибасов ответил категоричным отказом.



- Нет. Ну, зачем, зачем? Я сам скоро умру, - ответил Бари Алибасов.



