Победителем стала женская сборная Закамны
10 декабря в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии прошёл открытый республиканский турнир по волейболу среди женских команд памяти кавалера ордена Трудового Красного Знамени, почётного гражданина Джидинского района Сандака Жаргалова. В соревнованиях участвовало 9 команд республики.
Победу праздновала женская сборная Закаменского района, завоевавшая кубок и первое место. На втором месте была команда Иволгинского района. Третьими стали хозяева – команда Джидинского района.
Также по итогам соревнований «Лучшим игроком» была признана капитан сборной Закаменского района Бальжидма Жамсоева. Специального приза удостоена Долгор Соктоева, сообщает группа «Молодёжь Закамны».
В районе Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу
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