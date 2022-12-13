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В районе Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу

В районе Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу
Общество,  Фото:группа «Молодёжь Закамны»
Победителем стала женская сборная Закамны

10 декабря в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии прошёл открытый республиканский турнир по волейболу среди женских команд памяти кавалера ордена Трудового Красного Знамени, почётного гражданина Джидинского района Сандака Жаргалова. В соревнованиях участвовало 9 команд республики.

Победу праздновала женская сборная Закаменского района, завоевавшая кубок и первое место. На втором месте была команда Иволгинского района. Третьими стали хозяева – команда Джидинского района.

Также по итогам соревнований «Лучшим игроком» была признана капитан сборной Закаменского района Бальжидма Жамсоева. Специального приза удостоена Долгор Соктоева, сообщает группа «Молодёжь Закамны».

спорт Бурятия волейбол турнир кубок Джидинский район Закаменский район

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