Балет Бурятии скорбит: Ушла из жизни блестящий педагог Наталья Абыкова

Общество, Фото: предоставлено БХРК

Общий трудовой и педагогический стаж Натальи Абыковой превышает 45 лет



11 декабря на 71-м году жизни скончалась Абыкова Наталья Алексеевна, преподаватель специальных профильных хореографических дисциплин Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева, педагог студии «Балет для всех».



- Культура Бурятии, педагогическая общественность республики понесла невосполнимую утрату. Мы потеряли замечательного человека, нашего верного друга и любимого коллегу. Наталья Алексеевна оставила о себе память как блестящий педагог, - поделились в хореографическом колледже.



В 1972 году Наталья Алексеевна сама окончила родное хореографическое училище. Там она начала свою трудовую биографию и продолжала работать вплоть до последних дней.



В 1973 году Наталья Абыкова окончила педагогические курсы при Ленинградском хореографическом училище. После окончания педагогического отделения ЛАХУ имени Агриппины Вагановой и получения права преподавания специальных дисциплин в хореографических училищах, с 1975 года работала в колледже на должности преподавателя классического танца.



Общий трудовой и педагогический стаж Натальи Абыковой превышает 45 лет.



Наталья Алексеевна являлась бессменным председателем предметно-цикловой комиссии преподавателей специальных дисциплин младших и средних классов. Она была педагог по призванию, Педагогом с большой буквы, отдавала все свои силы, энергию и талант преподаванию балетного искусства воспитанникам.



Многие её ученики стали артистами в Бурятском театре оперы и балета, Бурятском национальном театре песни и танца «Байкал», трудятся в театрах в Москве, в Санкт-Петербурге и в других российских городах, а также работают за рубежом: в Германии, Англии, Бельгии, Италии, Испании, Австралии, Китае и Америке.



Кроме того, Наталья Абыкова вела большую учебно-методическую деятельность. Её выступления и статьи о методике преподавания классического танца публиковались по результатам российских и международных научно-практических конференций.



Ещё будучи молодым педагогом, она удостаивалась почётными грамотами министерства культуры Бурятской АССР, министерства культуры РСФСР, почётным знаком «За отличную работу» министерства культуры СССР и другими наградами. Многолетняя педагогическая деятельность Натальи Абыковой отмечена высокими государственными званиями и наградами: «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», кавалер государственного знака отличия «Почётный наставник».



Педагогическая деятельность Наталья Абыковой выходила далеко за пределы Бурятии и охватывала другие российские регионы, такие как Якутия, отличником культуры которой она являлась, а также Тыва, Забайкальский край и Иркутская область, которая отметила её за большой вклад в развитие культуры региона.



С благодарностью вспоминают яркого педагога хореографы школ искусств Иволгинского, Северо-Байкальского, Тункинского и других районов Бурятии.



- Наталью Алексеевну отличала глубокая внутренняя культура, широта и глубина знаний, исключительная добросовестность, высокое чувство ответственности, влюбленность в свою профессию. Она была подлинно интеллигентна, преданна педагогическому делу, за что и пользовалась заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, обучающихся, студентов и родителей воспитанников колледжа, - говорят коллеги.



Балетное искусство Бурятии понесло тяжёлую утрату.

