Балет Бурятии скорбит: Ушла из жизни блестящий педагог Наталья Абыкова

Общий трудовой и педагогический стаж Натальи Абыковой превышает 45 лет
11 декабря на 71-м году жизни скончалась Абыкова Наталья Алексеевна, преподаватель специальных профильных хореографических дисциплин Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева, педагог студии «Балет для всех».
- Культура Бурятии, педагогическая общественность республики понесла невосполнимую утрату. Мы потеряли замечательного человека, нашего верного друга и любимого коллегу. Наталья Алексеевна оставила о себе память как блестящий педагог, - поделились в хореографическом колледже.
В 1972 году Наталья Алексеевна сама окончила родное хореографическое училище. Там она начала свою трудовую биографию и продолжала работать вплоть до последних дней.
В 1973 году Наталья Абыкова окончила педагогические курсы при Ленинградском хореографическом училище. После окончания педагогического отделения ЛАХУ имени Агриппины Вагановой и получения права преподавания специальных дисциплин в хореографических училищах, с 1975 года работала в колледже на должности преподавателя классического танца.
Общий трудовой и педагогический стаж Натальи Абыковой превышает 45 лет.
Наталья Алексеевна являлась бессменным председателем предметно-цикловой комиссии преподавателей специальных дисциплин младших и средних классов. Она была педагог по призванию, Педагогом с большой буквы, отдавала все свои силы, энергию и талант преподаванию балетного искусства воспитанникам.
Многие её ученики стали артистами в Бурятском театре оперы и балета, Бурятском национальном театре песни и танца «Байкал», трудятся в театрах в Москве, в Санкт-Петербурге и в других российских городах, а также работают за рубежом: в Германии, Англии, Бельгии, Италии, Испании, Австралии, Китае и Америке.
Кроме того, Наталья Абыкова вела большую учебно-методическую деятельность. Её выступления и статьи о методике преподавания классического танца публиковались по результатам российских и международных научно-практических конференций.
Ещё будучи молодым педагогом, она удостаивалась почётными грамотами министерства культуры Бурятской АССР, министерства культуры РСФСР, почётным знаком «За отличную работу» министерства культуры СССР и другими наградами. Многолетняя педагогическая деятельность Натальи Абыковой отмечена высокими государственными званиями и наградами: «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», кавалер государственного знака отличия «Почётный наставник».
Педагогическая деятельность Наталья Абыковой выходила далеко за пределы Бурятии и охватывала другие российские регионы, такие как Якутия, отличником культуры которой она являлась, а также Тыва, Забайкальский край и Иркутская область, которая отметила её за большой вклад в развитие культуры региона.
С благодарностью вспоминают яркого педагога хореографы школ искусств Иволгинского, Северо-Байкальского, Тункинского и других районов Бурятии.
- Наталью Алексеевну отличала глубокая внутренняя культура, широта и глубина знаний, исключительная добросовестность, высокое чувство ответственности, влюбленность в свою профессию. Она была подлинно интеллигентна, преданна педагогическому делу, за что и пользовалась заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, обучающихся, студентов и родителей воспитанников колледжа, - говорят коллеги.
Балетное искусство Бурятии понесло тяжёлую утрату.
Балет Бурятии скорбит: Ушла из жизни блестящий педагог Наталья Абыкова
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Борис пригласил знаменитого дядю в гости
В основном все штрафы женщина получила за превышение допустимой скорости
Общий трудовой и педагогический стаж Натальи Абыковой превышает 45 лет
Водитель рассказал, как проходят работы
Она употребляла спиртное на вечеринке для детей
В рамках проекта были сделаны 20 видеофильмов, рассказывающих о подвиге героев Великой Отечественной войны
Сейчас на мосту ведутся работы по сборке металлических гофрированных труб
Он участвовал в СВО с самого начала
За последние четыре месяца в приют было подброшено 69 щенков
Новшество вступит в силу уже в январе
Зная, куда пойдёт тургруппа, спасатели быстрее придут к ним на помощь в случае необходимости
Если у пассажиров найдут коронавирус, им придётся лечиться в КНР за свой счёт
В Минприроды считают, что это не сильно скажется на бизнесе
Некоторыми из них можно запасаться уже сейчас
Дети отдохнут почти две недели