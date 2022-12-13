В Улан-Удэ бесплатно покажут фильмы Баира Уладаева

Также пройдут творческие встречи с режиссёром



22, 23 и 24 декабря в Улан-Удэ состоятся бесплатные показы фильмов бурятского режиссёра Баира Уладаева. Ленты покажут в конференц-зале национальной библиотеки РБ. После показов состоятся творческие встречи и общение с автором.



- Картины киностудии «Уладай Баяр» просты и пронизаны темами добра, справедливости, человечности, эти фильмы уходят в глубину и задевают все струны души. Это истории о нас с вами, о нашем народе, о нашей родине, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



22 декабря состоится показ фильма «Живи» (16+). 23 декабря пройдёт показ ленты «Сэржэм» (16+). 24 декабря покажут картину «На берегу мечты» (12+), а также презентация новых творческих проектов «Сэрэгшэ», «Зуhалан. Нангин далайн haхюуhад».



Возрастное ограничение 16+

