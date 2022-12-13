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50 полных «КамАЗов» снега вывозят с улиц Улан-Удэ ежедневно

50 полных «КамАЗов» снега вывозят с улиц Улан-Удэ ежедневно
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Водитель рассказал, как проходят работы

Ежедневно на улицах Улан-Удэ работает порядка 50 единиц техники комбината по благоустройству. Большегрузные машины в комплексе с мини-погрузчиками и уборщиками территорий очищают городские улицы от снега. За прошедшие сутки с городских улиц вывезли более 510 кубометров снега или 57 «КамАЗов», сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Вообще же ежедневно вывозят примерно по 50 полных грузовиков снега.

 
- Убираем снег на закреплённых по заданию мастера улицах. После того, как машина заполнится, вывозим снег на специальные места временного складирования снега. Работаем в комплексе с мини-погрузчиком и уборщиками территорий, иногда снег загружаем вручную. Всё зависит от поставленных задач, - рассказал Владимир Мазур, водитель большегрузной машины, который уже 12 лет работает в комбинате по благоустройству.

При ручной погрузке за один день Владимир делает порядка четырёх рейсов, а в комплексе с мини-погрузчиком – больше шести. После сильных снегопадов с городских улиц вывозят почти в два раза больше снега.

- Чтобы увезти снег на места временного складирования и вернуться на закреплённый участок обычно уходит где-то полчаса, но если на дорогах приходится стоять в пробках, то время увеличивается до часу или полутора часов, - рассказывает Владимир.

Отметим, выполнение работ по уборке снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находится в полномочиях управляющих компаний/ТСЖ и собственников зданий.

уборка снега

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