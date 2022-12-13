50 полных «КамАЗов» снега вывозят с улиц Улан-Удэ ежедневно



При ручной погрузке за один день Владимир делает порядка четырёх рейсов, а в комплексе с мини-погрузчиком – больше шести. После сильных снегопадов с городских улиц вывозят почти в два раза больше снега.



- Чтобы увезти снег на места временного складирования и вернуться на закреплённый участок обычно уходит где-то полчаса, но если на дорогах приходится стоять в пробках, то время увеличивается до часу или полутора часов, - рассказывает Владимир.



Отметим, выполнение работ по уборке снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находится в полномочиях управляющих компаний/ТСЖ и собственников зданий.





- Убираем снег на закреплённых по заданию мастера улицах. После того, как машина заполнится, вывозим снег на специальные места временного складирования снега. Работаем в комплексе с мини-погрузчиком и уборщиками территорий, иногда снег загружаем вручную. Всё зависит от поставленных задач, - рассказал Владимир Мазур, водитель большегрузной машины, который уже 12 лет работает в комбинате по благоустройству.