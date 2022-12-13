Вышел аудиосериал о путешествии Валенок-Скороходов по России
На Детском радио появился сказочный аудиосериал о путешествии волшебных Валенок-Скороходов по 15 необычным местам России, в их число вошли Бурятия и Байкал. Цикл аудиосказок получил название «Как Валенки-Скороходы по России путешествовали» (0+).
По сюжету Дед Мороз решает пополнить коллекцию подарков и просит волшебные Валенки-Скороходы отправиться в путешествие, чтобы собрать необычные сувениры из разных уголков России.
Первый выпуск вышел в радиоэфир 7 декабря. В нём Валенки-Скороходы отправились в путешествие на Байкал, где встретили нерпу, покатались на коньках, а также познакомились с катером на воздушной подушке – «Хивусом».
Послушать сказки можно будет на странице Детского радио, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Возрастное ограничение 0+
Детская аудиосказка расскажет о Байкале и Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также пройдут творческие встречи с режиссёром
Вышел аудиосериал о путешествии Валенок-Скороходов по России
В церемонии участвовали шаманы Иркутской области
До весны памятник Максиму Мунзуку простоит в фойе национального театра
Первая «Парта Героя» была открыта в школе №65 в 2019 году
По исполнению закона республика опередила другие регионы Дальнего Востока
Победителем стала женская сборная Закамны
На них и четыре врачебных амбулатории потратили более 130 миллионов
Сразу 14 скульптур изо льда установили около одного из ТРЦ
Необычное мероприятие хотят приурочить к вековому юбилею республики
В этом году мероприятие провели дистанционно
В основном это мужчины
Аттестацию прошли 6 человек
Занятия начались сегодня, 13 декабря
В столице Бурятии завершился конкурс молодых художников «Зазеркалье»