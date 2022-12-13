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Детская аудиосказка расскажет о Байкале и Бурятии

Детская аудиосказка расскажет о Байкале и Бурятии
Общество,  Фото:pexels.com
Вышел аудиосериал о путешествии Валенок-Скороходов по России

На Детском радио появился сказочный аудиосериал о путешествии волшебных Валенок-Скороходов по 15 необычным местам России, в их число вошли Бурятия и Байкал. Цикл аудиосказок получил название «Как Валенки-Скороходы по России путешествовали» (0+).

По сюжету Дед Мороз решает пополнить коллекцию подарков и просит волшебные Валенки-Скороходы отправиться в путешествие, чтобы собрать необычные сувениры из разных уголков России.

Первый выпуск вышел в радиоэфир 7 декабря. В нём Валенки-Скороходы отправились в путешествие на Байкал, где встретили нерпу, покатались на коньках, а также познакомились с катером на воздушной подушке – «Хивусом».

Послушать сказки можно будет на странице Детского радио, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия Байкал сказка радио туризм дети

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