Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева
В День Героев Отечества, 9 декабря, в цехе №16 Улан-Удэнского авиационного завода состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя России, лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева. Участники мероприятия почтили память героя и возложили цветы к мемориальной доске. В церемонии открытия приняли участие коллеги и близкие Тайгиба Толбоева.
Тайгиб Толбоев родился в 1955 году. В конце 80-х пришёл на Улан-Удэнский авиазавод, где проработал более 30 лет. Он освоил и испытал более 36 типов самолётов и вертолётов. На его счету 40 боевых вылетов.
В 2006 году лётчик-испытатель был удостоен звания Народного героя Дагестана, а в 2007 году стал Героем России. Летом 2020 года Тайгибу Толбоеву присвоили звание почётного гражданина Бурятии. Герой России ушёл из жизни в мае прошлого года. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района города Улан-Удэ.
На Улан-Удэнском авиазаводе появилась мемориальная доска в честь Героя России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Кабанском районе построили дома для переселения граждан из аварийного жилья
Командир орудия младший сержант Цыренжап Тарбаев погиб при выполнении боевого задания
Инна Степанова выиграла золотую награду
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева
Он курсирует по столичной «подземке»
Волонтёры решили остановить бесконтрольное размножение собак в республике
Авторами двух снимков стали юные жители республики
Решился вопрос о передаче земель Минобороны в муниципальную собственность
Улица Орбитальная находится в Железнодорожном районе
Она будет рассчитана на 360 мест
За последние 15 лет в храме ни разу не делали ремонт
Бурый медведь – «коренной» житель заповедных земель и настоящий хозяин тайги
Борис пригласил знаменитого дядю в гости
В основном все штрафы женщина получила за превышение допустимой скорости
Общий трудовой и педагогический стаж Натальи Абыковой превышает 45 лет