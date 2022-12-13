На Улан-Удэнском авиазаводе появилась мемориальная доска в честь Героя России

Общество, Фото: администрация Железнодорожного района

Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева



В День Героев Отечества, 9 декабря, в цехе №16 Улан-Удэнского авиационного завода состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя России, лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева. Участники мероприятия почтили память героя и возложили цветы к мемориальной доске. В церемонии открытия приняли участие коллеги и близкие Тайгиба Толбоева.



Тайгиб Толбоев родился в 1955 году. В конце 80-х пришёл на Улан-Удэнский авиазавод, где проработал более 30 лет. Он освоил и испытал более 36 типов самолётов и вертолётов. На его счету 40 боевых вылетов.



В 2006 году лётчик-испытатель был удостоен звания Народного героя Дагестана, а в 2007 году стал Героем России. Летом 2020 года Тайгибу Толбоеву присвоили звание почётного гражданина Бурятии. Герой России ушёл из жизни в мае прошлого года. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района города Улан-Удэ.

