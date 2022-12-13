В Окинском районе Бурятии ремонтируют мост

Сейчас на мосту ведутся работы по сборке металлических гофрированных труб
На автомобильной трассе Монды – Орлик в Окинском районе Бурятии (117-й километр) продолжается ремонт моста через реку Нур Холой. На сегодняшний день выполнен демонтаж старого моста, установлены временные дорожные знаки. Все работы подрядчик планирует завершить до конца декабря 2022 года.
Ремонтные работы проверил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
- Всё идёт по графику, работы близятся к завершению. На мосту было устроено две водопропускных трубы, диаметром 2,5 м и длиной 21 м, обочины укреплены матрасами Рено, устроено земляное полотно и установлены металлические барьерные ограждения на протяжении 72 метров», - рассказал Евгений Луковников.
Общая стоимость работ составила порядка 19 млн рублей, сообщили в минтрансе Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году в республике планируется отремонтировать 144 км дорог и пять мостов
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