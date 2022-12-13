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В Чите прошёл чемпионат по рукопашному бою памяти уроженца Бурятии

В Чите прошёл чемпионат по рукопашному бою памяти уроженца Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
Командир орудия младший сержант Цыренжап Тарбаев погиб при выполнении боевого задания

В Чите с 9 по 11 декабря прошли открытый чемпионат и первенство Забайкальского края по армейскому рукопашному бою среди мужчин и допризывной молодёжи памяти младшего сержанта Цыренжапа Тарбаева. На соревнованиях за звания чемпионов, медали и ценные призы в течение двух дней боролись 270 спортсменов из Бурятии и Забайкальского края.

Как рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья, Цыренжап Тарбаев – уроженец Еравнинского района Бурятии. В 2007 году был призван на срочную службу в Вооружённые силы РФ, служил в Борзе артиллеристом. После срочной службы остался жить и работать в Чите. В свободное время Цыренжап занимался в секции рукопашного боя, имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта, участвовал и побеждал в крупных соревнованиях. В 2016 году занял второе призовое место на межрегиональном турнире, посвящённом памяти В.А. Зборовского, на чемпионате Забайкальского края по рукопашному бою. В Новосибирске на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Воин спецназа» занял призовое третье место.

Командир орудия младший сержант Цыренжап Тарбаев погиб 22 июня при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. За отвагу военнослужащий был награждён орденом Мужества посмертно. На открытии памятного турнира награду родителям героя вручил губернатор Забайкалья Александр Осипов. О подвиге младшего сержанта вспоминали участники соревнований и его земляки из Бурятии, которые специально приехали на соревнования.

Кроме этого, 17 юных спортсменов представляли Еравнинский район на соревнованиях. Они завоевали 6 медалей турнира. «Золото» выиграли Тушин Т. (24 кг) и Олег Ц. (60 кг). «Серебро» взяли Цырен М. (41 кг) и Иван С. (41 кг). Бронзовые медали достались Ардану Б. (30 кг) и Артёму Б, (28 кг). Победители и призёры были награждены медалями, на которых запечатлён портрет героя СВО Цыренжапа Тарбаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.

Чита Бурятия Еравнинский район Забайкальский край спорт армейский рукопашный бой чемпионат

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