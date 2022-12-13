В Чите прошёл чемпионат по рукопашному бою памяти уроженца Бурятии

Командир орудия младший сержант Цыренжап Тарбаев погиб при выполнении боевого задания
В Чите с 9 по 11 декабря прошли открытый чемпионат и первенство Забайкальского края по армейскому рукопашному бою среди мужчин и допризывной молодёжи памяти младшего сержанта Цыренжапа Тарбаева. На соревнованиях за звания чемпионов, медали и ценные призы в течение двух дней боролись 270 спортсменов из Бурятии и Забайкальского края.
Как рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья, Цыренжап Тарбаев – уроженец Еравнинского района Бурятии. В 2007 году был призван на срочную службу в Вооружённые силы РФ, служил в Борзе артиллеристом. После срочной службы остался жить и работать в Чите. В свободное время Цыренжап занимался в секции рукопашного боя, имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта, участвовал и побеждал в крупных соревнованиях. В 2016 году занял второе призовое место на межрегиональном турнире, посвящённом памяти В.А. Зборовского, на чемпионате Забайкальского края по рукопашному бою. В Новосибирске на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Воин спецназа» занял призовое третье место.
Командир орудия младший сержант Цыренжап Тарбаев погиб 22 июня при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. За отвагу военнослужащий был награждён орденом Мужества посмертно. На открытии памятного турнира награду родителям героя вручил губернатор Забайкалья Александр Осипов. О подвиге младшего сержанта вспоминали участники соревнований и его земляки из Бурятии, которые специально приехали на соревнования.
Кроме этого, 17 юных спортсменов представляли Еравнинский район на соревнованиях. Они завоевали 6 медалей турнира. «Золото» выиграли Тушин Т. (24 кг) и Олег Ц. (60 кг). «Серебро» взяли Цырен М. (41 кг) и Иван С. (41 кг). Бронзовые медали достались Ардану Б. (30 кг) и Артёму Б, (28 кг). Победители и призёры были награждены медалями, на которых запечатлён портрет героя СВО Цыренжапа Тарбаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
В Чите прошёл чемпионат по рукопашному бою памяти уроженца Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Кабанском районе построили дома для переселения граждан из аварийного жилья
Командир орудия младший сержант Цыренжап Тарбаев погиб при выполнении боевого задания
Инна Степанова выиграла золотую награду
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева
Он курсирует по столичной «подземке»
Волонтёры решили остановить бесконтрольное размножение собак в республике
Авторами двух снимков стали юные жители республики
Решился вопрос о передаче земель Минобороны в муниципальную собственность
Улица Орбитальная находится в Железнодорожном районе
Она будет рассчитана на 360 мест
За последние 15 лет в храме ни разу не делали ремонт
Бурый медведь – «коренной» житель заповедных земель и настоящий хозяин тайги
Борис пригласил знаменитого дядю в гости
В основном все штрафы женщина получила за превышение допустимой скорости
Общий трудовой и педагогический стаж Натальи Абыковой превышает 45 лет