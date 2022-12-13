Госархив Бурятии: «Герои войны золотыми буквами вписали себя в историю страны»

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Представители госархива Бурятии рассказали об интересном проекте, посвящённом героям Великой Отечественной войны, который они подготовили ещё в 2020-2021 гг. Проект называется «Имена Героев в названиях улиц Улан-Удэ». Презентация проекта состоялась на торжественном вечере, прошедшем накануне в Русском драмтеатре.- В Улан-Удэ именами Героев Советского Союза названы 19 улиц и один микрорайон, а в честь полного кавалера ордена Славы одна улица. Проект «Имена Героев в названиях улиц города Улан-Удэ» рассказывает о жизни и подвигах Героев Советского Союза, чьё имя носит улица, об истории самой улицы – когда она была основана, когда переименована. В рамках проекта было отснято 20 видеороликов, рассказывающих о подвигах героев и была подготовлена передвижная выставка, - рассказывает главный специалист госархива Бурятии Мария Новолодская.Госархив специально ко Дню героев Отечества подготовил уникальную передвижную выставкус ролл-апами и мультимедийным стендом. На стенде гости вечера знакомились с видеофильмами о героях Великой Отечественной.- Проект мы осуществили вместе с министерством культуры России. Целью нашего проекта – было в доступной и интересной форме рассказать жителям нашей республики о подвигах и жизни наших героев-земляков. Сотрудники госархива провели большую работу для подготовки выставки – собирали архивные документы, были привлечен интернет-ресурс «Память народа», искали информацию о жизни героев. Эти герои войны золотыми буквами вписали себя в историю страны, - подчеркнула Мария Новолодская.Гостям мероприятия очень понравилась выставка от госархива. На каждом ролл-апе была представлена подробная информация о героях ВОВ и его подвиге, чьи имена носят улицы нашего города. Это Сергей Орешков, Илья Балдынов, Базар Ринчино, Василий Михалев, Владимир Борсоев, Осип Денисов, Виктор Яшин, Иван Чертенков, Пётр Радикальцев, Константин и многие другие.- Я ветеран тыла, ветеран педагогического труда. Сама я родом из Кижинги, всю жизнь работала учителем бурятского языка и литературы. Очень рада прийти на этот вечер. Выставка мне очень понравилась, - рассказала «Байкал-Daily» гость мероприятия Дарима Бадмаевна Хашитова, отметившая в этом году 90-летний юбилей.Документальные фильмы о героях войны можно также посмотреть на сайте госархива Бурятии, на сайте министерства культуры Бурятии и на ютуб-канале госархива Бурятии.- Они уже набрали больше 10 тысяч лайков. Жители Бурятии и других регионов выражают большую благодарность за эти памятные фильмы, - добавила сотрудница госархива.