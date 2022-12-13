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В Улан-Удэ приют для собак забрасывают коробками с щенками

В Улан-Удэ приют для собак забрасывают коробками с щенками
Общество, 
За последние четыре месяца в приют было подброшено 69 щенков

Руководство улан-удэнского приюта для бездомных собак «Надежда» жалуется на нерадивых жителей столицы, которые, несмотря на просьбы не подбрасывать щенков к воротам, продолжают делать это.

- Привезти их в приют – это всё равно, что пройти мимо. Результат будет один: они погибнут. У нас нет территории и помещений, приспособленных для содержания щенков. Если вы действительно хотите помочь малышам, предоставьте им уголок в своём доме, накормите, подлечите, дайте объявление во все группы и помогите найти хозяев, - делится руководитель приюта «Надежда» Виолетта Краснобаева.

Только за последние четыре месяца в приют было подброшено 69 щенков. Неизвестные оставляют животных в коробках на улице неподалёку от ворот приюта, в худшем случае – перекидывают через забор.

Помимо отсутствия надлежащий условий для щенков, руководитель приюта сетует, что из-за постоянного незапланированного пополнения страдают его «постояльцы».

- Страдает Бакс с его деформацией суставов, Макс с тяжёлой травмой лапы, трёхлапые собаки. Не должны остаться без помощи возрастные питомцы. У Булата истощение, печёночная недостаточность, отёк левой стороны морды, наличие ран в области губ. Сделали переливания крови, для устранения пролежней, сшили ему специальный матрац, - рассказывает Виолетта.


У многих животных приюта тяжёлая история и долгий путь восстановления после попадания в приют. Так, подписчиков социальных сетей приюта не оставила равнодушными история Булата и Миранды. Две крупные собаки оставшись без попечительства хозяев в одиночку выживали продолжительное количество времени, что привело к целому вороху проблем со здоровьем. Однако долгий путь восстановления и лечения дал свои плоды, и животные вновь «встали на ноги».


Руководство приюта убедительно просит горожан не подбрасывать щенков к приюту, тем самым фактически обрекая их на смерть. Виолетта Краснобаева подчёркивает, что лучшим вариантом помощи для молодых животных будет пристроить их в добрые руки, где хозяева смогут обеспечить щенков всем необходимым.

собаки

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