В Улан-Удэ выбрали лучшие ледовые скульптуры

В столице Бурятии завершился конкурс молодых художников «Зазеркалье»



С 9 по 11 декабря в Улан-Удэ проходил I региональный конкурс ледовых скульптур среди молодых художников «Зазеркалье». За эти три дня фигуры из ледяных глыб украсили площадку перед торговым центром «Пионер».



В состав жюри конкурса вошли заслуженный художник Бурятии Зоригто Доржиев, главный художник Бурятского театра оперы и балета Алексей Амбаев, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства, кандидат культурологии, доцент Александр Дулгаров.



Жюри высоко оценили мастерство молодых художников. Первое место получил Алексей Рогозинский со скульптурой «Кот с часами». Второе место занял дуэт Владимира Аюшеева и Алексея Арботнеева со скульптурой «Кролик в шляпе». Третьей стала Бутид Дашидоржиева со скульптурой «Чеширский кот на часах».



Приз зрительских симпатий забрал Иван Капустин с композицией «Золотая рыбка». Всем участниками вручены билеты в кино, ценные призы и сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.

