Зная, куда пойдёт тургруппа, спасатели быстрее придут к ним на помощь в случае необходимости
В Главном управлении МЧС России по Бурятии напомнили о важности регистрации туристических групп перед выходом на маршрут.
Информировать службы МЧС о маршрутах передвижения необходимо за 10 дней до путешествия. Для регистрации группы можно оставить заявку в онлайн режиме на сайте МЧС или позвонить по телефону 8 (3012) 373 827.
В уведомлении необходимо указать состав и количество участников, контактные телефоны руководителя и подробную информацию о запланированном маршруте и способе передвижения.
- Располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду, - отмечают сотрудники МЧС.
При планировании похода подготовку необходимо начать перед выходом: подобрать подходящее по погоде снаряжение, не забыть взять вещи первой необходимости. Следует позаботиться о дополнительной тёплой одежде и обуви, чтобы избежать обморожения. Отправляясь на горные склоны, нужно обратить внимание на прогноз погоды и предупреждения экстренных служб.
Большая опасность в горах в данный период – лавины. На устойчивость снежных масс оказывают влияние: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды. В связи с этим туристам следует уточнить лавиноопасную обстановку перед походом. При ухудшении погодных условий, следует воздержаться от выхода на горные маршруты.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 декабря в ущелье Мамай в районе озера Теневое в Кабанском районе Бурятии сошла лавина. Пострадал один человек. Его вертолётом доставили в Иркутскую область.
МЧС напомнило туристам в Бурятии о необходимости регистрации
Общество, Фото:
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