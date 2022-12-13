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МЧС напомнило туристам в Бурятии о необходимости регистрации

МЧС напомнило туристам в Бурятии о необходимости регистрации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зная, куда пойдёт тургруппа, спасатели быстрее придут к ним на помощь в случае необходимости

В Главном управлении МЧС России по Бурятии напомнили о важности регистрации туристических групп перед выходом на маршрут.

Информировать службы МЧС о маршрутах передвижения необходимо за 10 дней до путешествия. Для регистрации группы можно оставить заявку в онлайн режиме на сайте МЧС или позвонить по телефону 8 (3012) 373 827.

В уведомлении необходимо указать состав и количество участников, контактные телефоны руководителя и подробную информацию о запланированном маршруте и способе передвижения.

- Располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду, - отмечают сотрудники МЧС.

При планировании похода подготовку необходимо начать перед выходом: подобрать подходящее по погоде снаряжение, не забыть взять вещи первой необходимости. Следует позаботиться о дополнительной тёплой одежде и обуви, чтобы избежать обморожения. Отправляясь на горные склоны, нужно обратить внимание на прогноз погоды и предупреждения экстренных служб.

Большая опасность в горах в данный период – лавины. На устойчивость снежных масс оказывают влияние: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды. В связи с этим туристам следует уточнить лавиноопасную обстановку перед походом. При ухудшении погодных условий, следует воздержаться от выхода на горные маршруты.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 декабря в ущелье Мамай в районе озера Теневое в Кабанском районе Бурятии сошла лавина. Пострадал один человек. Его вертолётом доставили в Иркутскую область. 
МЧС туризм

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