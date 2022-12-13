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Участников СВО из Бурятии освободят от платы за вывоз мусора

Участников СВО из Бурятии освободят от платы за вывоз мусора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новшество вступит в силу уже в январе

Жители Бурятии всё чаще интересуются, можно ли отказаться от услуг «ЭкоАльянса» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Многие не хотят отдавать деньги за их вывоз и переработку. Однако во время прямого эфире в центре управления регионом (ЦУР) глава Минприроды республики Наталья Тумуреева сообщила, что платить за мусор всё-таки придётся.

- От услуги отказаться нельзя, поскольку это публичная оферта, и вывозить мусор самостоятельно – тоже. Согласно законодательству, твёрдыми коммунальными отходами может заниматься только региональный оператор. Эту систему и создали для того, чтобы собирать все ТКО централизованно и вывозить на санкционированные свалки, – пояснила Наталья Тумуреева.

Собственник любого помещения оплачивает вывоз мусора как минимум за одного человека. Но если в квартире или доме никто временно не проживает, можно подтвердить это и деньги за вывоз ТКО брать не будут. Таким доказательством может стать справка из «Читаэнергосбыт» о том, что потребления электроэнергии нет.

- Тогда «ЭкоАльянс» прекратит  начисление, – подчеркнула министр. 

С 2023 года в Бурятии начнёт действовать новое правило – если человек куда-то уезжает и предоставляет соответствующие документы, начисления за вывоз мусора во время его отсутствия делать не будут.

- То же касается участников спецоперации. Нужно просто принести документ, доказывающий, что вы не проживаете по адресу. В любом случае, все особые жизненные ситуации нужно проговаривать с региональным оператором, – отметила Наталья Тумуреева.

мусор коммунальные услуги

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