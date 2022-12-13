В Бурятии назвали победителей конкурса сонграйтеров

Победителями стали участники из Улан-Удэ
На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился финал проекта «Откровенно. Про песни». Конкурс для сонграйтеров на лучшую песню проводился среди 80 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Иркутска и других городов. Эксперты конкурса: букинг-агенты, композиторы, популярные исполнители со всей России – отобрали для финала 17 музыкантов.
Открылся проект 6 декабря концертом рок-группы «Местный бездарь» (Улан-Удэ) и победителя «Откровенно – 2021» Бандикута (Чита). 7 декабря финалисты представили свои песни для экспертов и зрителей. Каждый в зале мог повлиять на исход конкурса: аудитория проставляла баллы наравне с жюри прямо во время концерта. Свои треки представили Гэсэр Холхоев (Улан-Удэ), Костя Карп (Москва), Артур Кулаков (Москва), Paprika (Новосибирск) и другие.
5 финалистов получили приз — запись лайва от партнёров проекта: «Русская группа» (Чита), «Nittness» (Чита), Виктория Ивашкевич (Санкт-Петербург), «5 минут молчания» (Улан-Удэ), «Список способов» (Улан-Удэ). Певица из Москвы Алиса на сцене выиграла специальный приз от Бурятской филармонии — возможность выступить на фестивале Голос кочевников. Особый приз от эксперта Максима Свободы (Владивосток) — запись, аранжировку и продвижение трека — получил дуэт из Улан-Удэ «Тёплое молоко» и их песня.
Сразу два участника из Улан-Удэ стали победителями конкурса и получили приз — запись, сведение и аранжировку от эксперта, продюсера и сонграйтера из Санкт-Петербурга Евгения Климова. Победу праздновали группа «Местный Бездарь» и Серёжа Конев.
8 декабря в рамках проекта прошла творческая встреча участников с гостями проекта — известной группой «Свидание» (Москва), а также состоялась лекция от основательницы агентства «Soldoutmafia» Катерины Павловой «Продвижение релизов». Завершился проект абсолютным аншлагом на концерте «Свидания». Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Кроме этого, победители проекта «Откровенно» выпустят совместный клип. Музыканты из Читы и Улан-Удэ «Бандикут» и группа «Местный Бездарь» сняли клип на совместный трек. Сама песня выйдет уже 15 декабря, выпуск клипа запланирован на 20 декабря. Съёмки проходили в Улан-Удэ и заняли один день.
26 августа «Бандикут» и «Местный Бездарь» впервые исполнили совместную песню на музыкальном фестивале «МузФест» в Чите. Они сочинили её за один день. По словам музыкантов, это «история о том, что нужно чувствовать себя и своё сердце, прощаясь с прошлым и настраивая будущее, где нас окружают только хорошие люди».
8 декабря музыканты сняли клип в Улан-Удэ, потратив на съёмки около 15 часов. Локациями стали КДЦ «Феникс», бар, фотостудия и квартира. Тизер трека вышел 11 декабря в официальных группах артистов «ВКонтакте».
В Бурятии назвали победителей конкурса сонграйтеров
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