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В Улан-Удэ назвали дату начала зимних каникул

В Улан-Удэ назвали дату начала зимних каникул
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети отдохнут почти две недели

В Улан-Удэ зимние новогодние каникулы начнутся 28 декабря, а завершатся 8 января 2023 года. Продолжительность каникул составит 12 дней.

Третья учебная четверть начнётся 9 января 2023 года, сообщили в комитете по образованию.

Минувшая четверть для многих школьников получилась короткая, поскольку многие дети болели ОРВИ. Как сообщал «Байкал-Daily», 6 декабря 12 школ из 55-ти Улан-Удэ находились на дистанционном обучении. На тот момент болели около 12 тысяч детей. Лишь 12 декабря все школы города вышли на очное обучение.

Сейчас школьники проходят текущее обучение, а вскоре начнут сдавать четвертные контрольные работы. Уход на каникулы отпразднуют новогодними мероприятиями. 
школы каникулы

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