Дети отдохнут почти две недели
В Улан-Удэ зимние новогодние каникулы начнутся 28 декабря, а завершатся 8 января 2023 года. Продолжительность каникул составит 12 дней.
Третья учебная четверть начнётся 9 января 2023 года, сообщили в комитете по образованию.
Минувшая четверть для многих школьников получилась короткая, поскольку многие дети болели ОРВИ. Как сообщал «Байкал-Daily», 6 декабря 12 школ из 55-ти Улан-Удэ находились на дистанционном обучении. На тот момент болели около 12 тысяч детей. Лишь 12 декабря все школы города вышли на очное обучение.
Сейчас школьники проходят текущее обучение, а вскоре начнут сдавать четвертные контрольные работы. Уход на каникулы отпразднуют новогодними мероприятиями.
В Улан-Удэ назвали дату начала зимних каникул
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Если у пассажиров найдут коронавирус, им придётся лечиться в КНР за свой счёт
В Минприроды считают, что это не сильно скажется на бизнесе
Некоторыми из них можно запасаться уже сейчас
Дети отдохнут почти две недели
Их решили защитить от чёрных лесорубов
Состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню героев Отечества. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Так, 10-летнюю Денежку лишили возможности плодиться
Их можно приобрести в Улан-Удэ и 11 районах республики
Все желающие смогут наблюдать за звёздами в новом парке
Ученики некоторых школ с утра остались дома
О ситуации с заболеваемостью рассказал главный санврач республики
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей
В деле разбиралась прокуратура
Мероприятие пройдёт в административном центре Закаменского района
Собираются подарки для детей с ОВЗ и одиноких пенсионеров Тарбагатая