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Жителей Бурятии приглашают на вечер Намгар

Жителей Бурятии приглашают на вечер Намгар
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также состоится музыкальный концерт

17 декабря в Улан-Удэ пройдёт творческий вечер этногруппы «Намгар». Мероприятие для детей и их родителей состоится в центре «Хэб-Хаб», в здании республиканской типографии.

В рамках вечера будет проведена лекция «Урданай дуунууд». На мастер-классе можно будет выучить одну старинную песню на бурятском.

Также состоится общение в формате «вопрос – ответ» и пройдёт музыкальный концерт. Кроме этого, обещают ногоон сай и боовы от Намгар. Об этом сообщает театр «Байкал».

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творческий вечер Бурятия Улан-Удэ концерт мастер-класс лекция

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