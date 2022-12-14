Жителей Бурятии приглашают на вечер Намгар

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также состоится музыкальный концерт



17 декабря в Улан-Удэ пройдёт творческий вечер этногруппы «Намгар». Мероприятие для детей и их родителей состоится в центре «Хэб-Хаб», в здании республиканской типографии.



В рамках вечера будет проведена лекция «Урданай дуунууд». На мастер-классе можно будет выучить одну старинную песню на бурятском.



Также состоится общение в формате «вопрос – ответ» и пройдёт музыкальный концерт. Кроме этого, обещают ногоон сай и боовы от Намгар. Об этом сообщает театр «Байкал».



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