Также состоится музыкальный концерт
17 декабря в Улан-Удэ пройдёт творческий вечер этногруппы «Намгар». Мероприятие для детей и их родителей состоится в центре «Хэб-Хаб», в здании республиканской типографии.
В рамках вечера будет проведена лекция «Урданай дуунууд». На мастер-классе можно будет выучить одну старинную песню на бурятском.
Также состоится общение в формате «вопрос – ответ» и пройдёт музыкальный концерт. Кроме этого, обещают ногоон сай и боовы от Намгар. Об этом сообщает театр «Байкал».
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Жителей Бурятии приглашают на вечер Намгар
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