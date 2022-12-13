Инна Степанова выиграла золотую награду
В Чите завершились традиционные всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР, призёра Олимпийских игр Владимира Ешеева. Турнир принёс заслуженному мастеру спорта России Инне Степановой из Бурятии золотую награду.
Для Забайкальского края этот турнир своего рода «репетиция» перед главным национальным стартом – чемпионатом России, который пройдёт с 4 по 9 июля следующего года в Агинском.
В этот раз на всероссийских соревнованиях за звание лучших боролись более 400 сильнейших лучников из Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Бурятия и Саха (Якутия), Краснодарского, Приморского и Забайкальского краёв, Рязанской области, Москвы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Лучница из Бурятии победила на всероссийских соревнованиях в Чите
Общество, Фото:
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