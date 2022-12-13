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В Бурятии рассказали, когда начинать покупать продукты на Новый год

В Бурятии рассказали, когда начинать покупать продукты на Новый год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Некоторыми из них можно запасаться уже сейчас

До Нового года остаётся меньше трёх недель. Чтобы избежать традиционных очередей и столпотворений в магазинах в последние дни перед праздником, можно заранее приобрести некоторые продукты к столу. Какие именно, рассказали в республиканском центре гигиены и эпидемиологии.

На потом лучше отложить покупку молока, кисломолочки, хлеба, свежих овощей для салатов и фруктов – то есть того, что может быстро испортиться. Зато можно смело отправляться за консервированным зелёным горошком, кукурузой, оливками и маслинами. Срок годности у них длительный, и место в холодильнике они не займут, поскольку хранятся при комнатной температуре.

Цены на пакетированные соки, морсы и другие напитки перед Новым годом стремительно взлетают вверх, поэтому их тоже лучше приобрести заблаговременно. А ещё специалисты советуют пополнить запасы растительного масла, майонеза, муки, соли, сахара, круп и специй, без которых не обойтись и каждый день, и в праздники.

Также среди продуктов, которые можно купить за несколько недель до Нового года – сырокопчёные колбасы, рыба и икра. При их выборе обратите внимание на срок годности и качество упаковки. В списке также – шоколадные конфеты и куриные  яйца. Последние используются для приготовления салатов, разнообразных закусок и домашней выпечки. Хранить их нужно в холодильнике.

Замороженные мяса и рыба по вкусу уступают свежим, поэтому здесь руководствуйтесь собственными предпочтениями. Есть компромиссный вариант – приготовить домашние полуфабрикаты из свежего мяса или рыбы (котлеты, отбивные и прочее) и заморозить их.

- На новогодних каникулах, когда жаль тратить время на готовку, полуфабрикаты отлично выручают. Но следует помнить, что продукты нельзя замораживать повторно, – говорят в центре гигиены и эпидемиологии. – За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей для приготовления гарниров – картофеля, моркови, капусты, репчатого лука. Присмотритесь к сыру, ветчине, варёным колбасам. Продукты в промышленной упаковке до праздника не испортятся. Лиственные овощи, помидоры, огурцы, фрукты можно приобрести накануне.

 

продукты питания Новый год

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