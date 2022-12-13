В Усть-Ордынском округе продолжится строительство социальных объектов

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В окружном центре планируется начать строительство общежития медицинского колледжа



В Усть-Ордынском Бурятском округе строительство и капитальный ремонт социальных объектов будут продолжены в 2023 году. В текущем году запланированные объёмы работ выполнены.



В следующем году в посёлке Усть-Ордынский планируется начать строительство общежития медицинского колледжа, проектирование детской поликлиники, завершить строительство дома спорта. Центральная улица Ленина в окружном центре будет отремонтирована в 2023 году после замены канализационных и тепловых сетей.



На ежегодной пресс-конференции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что необходимо начать проектирование полигона твёрдых коммунальных отходов в Эхирит-Булагатском районе, строительство которого запланировано на 2024 год. В Аларском районе будет капитально отремонтирована библиотека имени А. Вампилова. Также требуется проработать вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Кутулик Аларского района. Это единственный из шести районов округа, где нет ФОКа.



Из крупных объектов, введённых в эксплуатацию в этом году, Игорь Кобзев назвал здание школы в селе Баяндай на 725 мест. Продолжается капитальный ремонт школы в селе Покровка Баяндаевского района. В прошедшие выходные после капремонта открылись две улицы в центре села Оса. В этом же районе открыт хоккейный корт в деревне Лузгина. Также привели в соответствие жилые помещения для детей-сирот, которые расположены вдоль трассы в посёлке Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

