Так, 10-летнюю Денежку лишили возможности плодиться
В ветеринарной станции по улице Шульца, 4а в Улан-Удэ с 7 декабря стартовала акция льготной стерилизации.
Акция призвана побудить владельцев животных к социальной ответственности. Ведь многие безответственные хозяева выбрасывают приплод от домашних собак и кошек на улицу, что только пополняет армию бездомных животных.
Со старта акции записались владельцы 85 животных. За пять дней было проведено уже 43 стерилизации и кастраций.
- Стараемся проводить больше стерилизаций, но есть те, кто отказывается. В освободившееся время вносим тех, кто стоит в резерве. На одну операцию выделяем час, в это время входит сама процедура, подготовка животного и сбор анамнеза. Животное должно быть клинически здорово, иначе к операции не допускается, - пояснил ветеринарный врач Зорикто Цыренов.
Кошка по кличке Денежка живёт в семье улан-удэнки уже около 10 лет, а после переезда в частный дом домашняя любимица принесла котят. Чтобы такое не повторялось, хозяева решили её стерилизовать.
- Мы в соцсетях узнали, что открылся новый филиал на улице Шульца и тем более проводится льготная стерилизация. В канун нового года облегчить участь себе и своему питомцу, пользуясь моментом акции, мы приехали и нас оперативно записали. В сравнении с частными клиниками разница в цене большая, - призналась владелица Денежки.
Акция по льготной стерилизации проводится до 14 декабря.
В Улан-Удэ стерилизуют по льготной цене
Общество, Фото:
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