В Улан-Удэ стерилизуют по льготной цене

Общество, Фото: управление ветеринарии

Так, 10-летнюю Денежку лишили возможности плодиться



В ветеринарной станции по улице Шульца, 4а в Улан-Удэ с 7 декабря стартовала акция льготной стерилизации.



Акция призвана побудить владельцев животных к социальной ответственности. Ведь многие безответственные хозяева выбрасывают приплод от домашних собак и кошек на улицу, что только пополняет армию бездомных животных.



Со старта акции записались владельцы 85 животных. За пять дней было проведено уже 43 стерилизации и кастраций.



- Стараемся проводить больше стерилизаций, но есть те, кто отказывается. В освободившееся время вносим тех, кто стоит в резерве. На одну операцию выделяем час, в это время входит сама процедура, подготовка животного и сбор анамнеза. Животное должно быть клинически здорово, иначе к операции не допускается, - пояснил ветеринарный врач Зорикто Цыренов.



Кошка по кличке Денежка живёт в семье улан-удэнки уже около 10 лет, а после переезда в частный дом домашняя любимица принесла котят. Чтобы такое не повторялось, хозяева решили её стерилизовать.



- Мы в соцсетях узнали, что открылся новый филиал на улице Шульца и тем более проводится льготная стерилизация. В канун нового года облегчить участь себе и своему питомцу, пользуясь моментом акции, мы приехали и нас оперативно записали. В сравнении с частными клиниками разница в цене большая, - призналась владелица Денежки.



Акция по льготной стерилизации проводится до 14 декабря.

