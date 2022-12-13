В Бурятии перед Новым годом усилили охрану хвойных деревьев

Их решили защитить от чёрных лесорубов





В преддверии Нового года по всей Бурятии усилили охрану хвойных молодняков. Лесники несут дежурство на дорогах общего пользования. Рейды для пресечения нарушений лесного законодательства проводятся с 10 декабря. Заодно сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства проверяют транспортные средства, перевозящие древесину.Размер ущерба от незаконной вырубки таких зелёных насаждений в декабре и январе (согласно постановлению российского правительства) увеличивается вдвое и колеблется от 600 до 5000 рублей. Кроме того, за неё придётся заплатить штраф, который составляет минимум три тысячи.- Если нанесённый лесному фонду вред превысит пять тысяч, за это предусмотрена уже уголовная ответственность. В новогодний период хвойные молодняки охраняются особо тщательно, – отметил замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.Транспортировка древесины разрешается только при наличии сопроводительного документа. Это может быть чек (накладная), подтверждающая факт покупки, или его электронный вариант. Приобрести легально заготовленное новогоднее дерево можно и в ближайшем лесхозе.