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В Бурятии объявлены победители конкурса чтецов «Четыре неба»

В Бурятии объявлены победители конкурса чтецов «Четыре неба»
Общество,  Фото:колледж искусств имени П.И. Чайковского
В этом году мероприятие провели дистанционно

В Бурятии завершился межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба». Попробовать свои силы в декламации захотели 138 человек. Участниками стали представители школ Улан-Удэ и районов Бурятии, городских учреждений дополнительного образования, районных ДШИ, Иркутской области и Забайкальского края.

В основной день, 7 декабря, представители жюри рассмотрели работы и вынесли свой вердикт. Председатель жюри второго состава, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Бурятской АССР, заслуженный работник культуры Монголии Дарима Сангажапова рассказала о том, как проходил конкурс в этом году.

- В этом году мы выбрали самых-самых. Я очень рада, что у меня есть возможность поощрить двух молодых людей, которые мне наиболее понравились это студент из Бурятского хореографического колледжа Павел И. и студент из Бурятского республиканского информационно-экономического техникума Максим Ш. Печально, что в этом году мероприятие состоялось дистанционно, ведь конкурс чтецов – это обращение к залу, общение со зрителем, без зрителей исчезает посыл, пропадает 50% обаяния, актёрского мастерства. В этом году приняло участие большое количество ребят, и это не может не радовать, это единственный конкурс поэзии в республике, нам надо поднимать это событие на новый уровень, - отметила Дарима Сангажапова.

Ознакомиться со списком лауреатов, дипломантов и обладателей специальных призов можно на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба колледжа.
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