Жителям Бурятии рассказали, где взять новогодние ёлки

Их можно приобрести в Улан-Удэ и 11 районах республики
В республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ) рассказали, где можно легально приобрести новогодние деревья. В столице Бурятии их начнут продавать 15-19 декабря. Для этого в городе откроются четыре ёлочных базара
, а в некоторых районах они заработали накануне, 12-го.
РАЛХ уже провело аукционы на заготовку деревьев хвойных пород. По их результатам сейчас заключаются договоры купли-продажи с 13 учреждениями и индивидуальными предпринимателями.
В агентстве напомнили: зелёные насаждения вырубают в местах, где требует проводить лесохозяйственные противопожарные мероприятия – например, при расчистке противопожарных разрывов и под линиями электропередач.
- Поэтому покупка новогоднего дерева – не вред лесу, а возможность использовать сосны, которые и так должны были вырубить, – пояснили в РАЛХ.
В прошлом году цена полутораметрового деревца составляла 350 рублей, а трёхметрового – около 500. В 2022-ом они будут примерно такими же.
Символ Нового года можно приобрести в 11 районах республики – Хоринском, Заиграевском, Баунтовском, Северо-Байкальском, Мухоршибирском, Муйском, Кабанском, Иволгинском, Еравнинском, Бичурском и Кяхтинском.
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