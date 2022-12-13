О ситуации с заболеваемостью рассказал главный санврач республики
В Бурятии на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ сохранялась на уровне предыдущей недели. Из общего числа заболевших до 65% приходилось на жителей Улан-Удэ, сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
- Также выявлялись случаи заболеваемости гриппом, и здесь хочу отметить, что все заболевшие не были вакцинированы против гриппа. При этом в когорте 7-14 лет мы имеем снижение заболеваемости на 8,3%, поскольку уже на протяжении двух недель у нас в детских образовательных учреждениях введена и действует такая мера как перевод на дистанционный режим обучения, если по причине болезни отсутствует 20% и более детей – эта мера дала должный эффект, - подчеркнул Сергей Ханхареев.
Тем не менее, он напомнил, что риски инфицирования по-прежнему сохраняются, особенно в преддверии новогодних праздников, когда жители активно ходят в гости.
- Поэтому чтобы максимально снизить вероятность заражения, рекомендуется соблюдать простые, но эффективные меры профилактики – использовать маски в местах массового скопления людей, чаще мыть руки, регулярно проветривать и соблюдать дезинфекционный режим в помещениях, а в случае заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Эти меры помогут защититься от респираторных заболеваний, в том числе от гриппа, ОРВИ и COVID-19. Всем доброго здоровья! – заключил главный санврач Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 декабря все школы Улан-Удэ вышли на очное обучение. При этом в пятницу, 9 декабря, на дистанте находились шесть школ.
В Бурятии снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей
Общество, Фото:
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